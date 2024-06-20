小心點點熊！套房當毒品分裝場　員林警強力掃蕩逮32人　　　

▲彰化員林警分局查獲毒品分裝場逮32名年輕男女。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

暑假即將到來，國內卡西酮類毒品及大麻施用人口逐年增加，年齡也有降低的趨勢，員林分局日前針對高風險涉毒營業場所、及空屋、工寮及出租套房進行強力掃蕩，查獲毒品分裝工廠，毒蟲正在忙著為「熊熊包裝袋」分裝咖啡包毒品，看到警方突然破門而入，整個傻眼，直接被警制伏趴在地，毒品全都散落在地上，畫面相當狼狽。

員林警分局表示，今年5月底為配合政府緝毒，加強動員警力掃蕩涉毒、潛藏社區毒品犯罪並強化反毒友善通報網，同時針對高風險涉毒營業場所實施臨檢、攔查，共破獲毒品案件15件32人。

據悉，毒犯把一處出租套房當成毒品分裝場，房間內只留2人製毒，房內從原料到製毒器具、包膜機一應俱全，警方破門進入，犯嫌嚇傻了，也來不及逃，當場被制伏趴在地，查扣第三級毒品二甲基卡西酮毒品咖啡包2000包造價約10萬元、還有毒品紅白膠囊791顆、封膜機1台、及現金10萬餘元。

員林分局分局長吳詠傑表示，近年新興毒品市場流竄，戕害國人健康，本分局本著捨我其誰、治安無假期的態度，持續掃蕩毒品，阻斷毒品通路、斷絕犯罪幫派收入，也呼籲民眾勿因好奇而接觸毒品，毒品不只害人害己，更甚至危害家庭及社會。