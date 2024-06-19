快訊／孫安佐經紀人曾選立委！不服被上銬逮捕　向法院聲請提審

▲孫安佐經紀人朱翊銘因妨害公務遭逮捕。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

星二代孫安佐日前在IG秀出疑似槍枝的照片，並帶著瓦斯火槍到台北市信義區，檢警懷疑涉及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，19日搜索孫與經紀人朱翊銘的住處，查扣火槍與疑似火藥粉末，孫安佐稍早配合抵達台北地檢署接受檢察官複訊，但經紀人朱翊銘因拒絕配合搜索且動手毆警，被依妨害公務現行犯上銬，朱認為逮捕不合法，已向法院聲請提審。

孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐2018年就因在美國留學期間，購買槍彈並向同學表示將到校開槍，被美國當地法院依非法持有彈藥罪判刑後遣返回台，2024年又因在泰國吸食大麻後擅闖民宅被捕，遭泰警裁罰後回國。

至於對外自稱孫安佐經紀人的朱翊銘，過去也曾因持有大麻案惹上官司，2020年、2024年都有參選立法委員，雖然都是落選收場，但他所提出的包括「身分證應取消性別欄位」，「生理女也可以加入黑道」，「火鍋不可加芋頭，咖哩飯不得伴」等特殊政見，曾吸引媒體報導關注。

全案16日晚間，孫安佐先在IG上發表現實動態，秀出手持疑似槍枝的照片發文「整裝出發」，晚間就與經紀人朱翊銘帶著瓦斯火槍現身信義區，案經警方報請台北地檢署指揮偵辦，檢察官姜長治19日指揮台北市刑大、信義分局前往搜索孫、朱2人住處，並扣得瓦斯火槍，將送鑑定殺傷力。