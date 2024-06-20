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社會 社會焦點 保障人權

溫泉會館欠稅逾70萬遭法拍　家具設備卻消失！一巧合曝光了

▲▼邱男在溫泉會館被法拍前，將會館相關家具藏在友人住處，未料友人房子同樣遭查封，所藏的會館相關家具意外曝光。（執行署宜蘭分署提供）

▲邱男在溫泉會館被法拍前，將會館相關家具藏在友人住處，未料友人房子同樣遭查封，所藏的會館相關家具意外曝光。（執行署宜蘭分署提供）

記者游芳男／宜蘭報導

邱姓男子在宜蘭礁溪經營的某溫泉度假會館，欠繳營利事業所得稅、勞保及健保費用等共70多萬元稅款，會館遭法拍之，邱男將家具和電器藏匿在友人家中，試圖避開法拍。然而，在今（2024）年5月問，邱男的朋友因同樣的欠稅問題，房子也被查封。邱男在朋友家中寄放的溫泉套房設備一併曝光，最終也無法逃避被查封的命運。

▲▼邱男在溫泉會館被法拍前，將會館相關家具藏在友人住處，未料友人房子同樣遭查封，所藏的會館相關家具意外曝光。（執行署宜蘭分署提供）

▲▼邱男在溫泉會館被法拍前，將會館相關家具藏在友人住處，未料友人房子同樣遭查封，所藏的會館相關家具意外曝光。（執行署宜蘭分署提供）

執行署宜蘭分署表示，邱男的溫泉會館在網路上的評價相當高，且住房率一直保持在良好的水平，但因為債務和欠稅問題，去（2023）年該會館被宜蘭地院查封並拍賣。法拍價格約為3千多萬元，然而，會館內的套房設備卻不見蹤影，邱男也未有任何說明。

今年5月，宜蘭分署查封了另一名柯姓欠稅屋主在礁溪鄉龍潭湖風景區附近的三層樓透天厝。當署員開啟門鎖後，驚訝地發現屋內堆滿了溫泉套房設備，包括咖啡桌、兒童玩具、KTV伴唱機、電視、洗衣機、冰箱、床舖、枕頭等。經過調查後，發現這些設備正是邱男溫泉度假會館的物品。

當邱男被通知到案說明時，他承認在會館被法拍前，已經將家具和電器搬到友人家中。他認為這個地點隱密，不會被發現，但沒想到友人也因欠稅而遭到法拍，讓他感到相當驚訝。

宜蘭分署說，邱男因欠繳營利事業所得稅、勞保及健保費用等共新台幣70多萬元，多次通知繳款及說明財產狀況都未回應。去年會館遭法拍後，扣除房屋和地價稅、民間債權欠款後，仍不足以支付國稅部分。目前已經查封相關動產，如果再不處理欠稅問題，將會選擇合適的日期進行法拍。

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