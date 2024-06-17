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陸央行官媒：應淡化對金融總量指標的關注

▲▼央行,人民銀行,中國人民銀行。（圖／視覺中國）

▲大陸央行。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行旗下媒體《金融時報》17日援引業內人士說法指出，金融規模指標與經濟發展的相關性逐漸減弱，應逐步淡化對信貸、貨幣供應量等金融總量指標的關注。

根據《金融時報》該篇文章，業內人士分析，GDP、消費、投資等經濟指標是流量概念，而廣義貨幣供應量M2、社會融資規模存量、人民幣貸款餘額等常用金融指標是存量概念，是過去全部累計流量扣除到期量的總和，是淨增量加總的概念。

業內人士認為，金融存量是考慮了金融資源到期續投後的結果，前期的流量資源是滾動使用的，依然在多次反復發揮對實體經濟的支持效果，而經濟流量指標統計的是一次性活動，不存在滾動使用的情況，兩者存在明顯區別。

業內人士反映，央行淡化金融存量同比多增的比較是有必要的，這種比較方式既不容易理解，對金融資源支持成效的衡量也不夠準確，「若要求金融存量同比多增，實際上是用某一段時期的淨增量再與其他時期淨增量作比較，是在多增基礎上的多增。」

▲大陸央行指出，人民幣貨幣政策保持穩健中性，既未放鬆，也未收緊。（圖／CFP）

業內人士表示，當前，貨幣信貸正從外延式擴張轉向內涵式發展，經濟結構調整、轉型升級帶來信貸需求「換擋」，傳統高度依賴信貸資金的重工業等行業信貸需求趨於飽和，輕資產服務業佔比持續提升，佔用信貸較少，「加總來看，貸款增速自然會有一個換擋減速的過程，未來經濟社會高質量發展不會依賴信貸規模的高速擴張。」

業內人士說，拉長時間維度看，金融規模指標與經濟發展的相關性也在逐漸減弱，「中國長期高度關注貨幣供應量和信貸等總量金融指標，潛在假定是其與經濟增長高度相關。但實際上，隨著金融深化和經濟結構轉型，這種相關性正在減弱。」

業內人士強調，歷史上，主要發達經濟體都曾關注過類似的總量指標，但隨著金融脫媒加劇，又逐步淡化並放棄盯住這些指標。

文章的最後也提到，當前，金融支持更加註重提升質效，面對經濟結構的加快轉型、房地產供求關係的重大變化和直接融資的發展，央行很早就預見到信貸需求會出現「換擋」，當前貨幣總量已足夠多，不能再像過去那樣依靠增量，貨幣信貸的高增速已難以維持。

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