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研發GLP-1療法助15億人對抗肥胖糖尿病　3學者獲唐獎生技醫藥獎

▲▼第六屆唐獎生技醫藥獎由美、丹3學者共同獲得，他們的研究讓全球15億糖尿病與肥胖患者受益。圖為得主之一的得主喬爾•哈本能（Joel F Habener）。（圖／唐獎基金會提供）

▲第6屆唐獎生技醫藥獎由美國和丹麥3學者共同獲得。圖為得主之一的喬爾．哈本能。（圖／唐獎基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

唐獎教育基金會今（19日）揭曉第6屆「生技醫藥獎」得主，獎項授予喬爾．哈本能（Joel F. Habener）、司維特蘭那．莫依索夫（Svetlana Mojsov）和延斯．祖爾．霍斯特（Jens Juul Holst）等3位科學家，表彰他們發現GLP-1（7-37）為促胰島素因子，並開發基於GLP-1的抗糖尿病與抗肥胖藥物，讓全球15億糖尿病與肥胖患者受益，更締造基礎研究轉譯至製藥成功典範。

每2年一屆的唐獎，今年邁入第6屆，從昨起到周五每天上午透過記者會和網路同步直播，各揭曉一個獎項得主，依序為永續發展、生技醫藥、漢學、法治獎，每個獎項可獲得5千萬新台幣獎金，包含1千萬元研究補助費，藉此延伸及推廣得主影響力及貢獻。

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今天上午公布「生技醫藥獎」得主，由來自美國與丹麥的3位科學家喬爾．哈本能、司維特蘭那．莫依索夫和延斯．祖爾．霍斯特共同獲得。

唐獎基金會表示，當今全球80億人口中，高達5億人罹患糖尿病、近10億人口為肥胖患者。台灣目前約有200多萬糖尿病友，且以每年2.5萬名速度持續增加；19歲以上成人的過重及肥胖率加總超過5成，兩者衍生出的心血管疾病、腎臟、眼、足等併發症更造成個人與社會沉重的醫療負擔。

唐獎基金會指出，基於GLP-1療法在近期已成為治療肥胖和糖尿病的重磅藥物，有上億名使用者受惠，未來發展與前景更加可期。而GLP-1是一種由腸道分泌的賀爾蒙，又稱腸泌素。體內血糖升高時，會刺激GLP-1分泌。目前至少有13種GLP-1 RA（GLP-1受體促效劑）藥物，已通過FDA核准用於治療糖尿病、肥胖。

▲▼第六屆唐獎生技醫藥獎由美、丹3學者共同獲得，他們的研究讓全球15億糖尿病與肥胖患者受益。圖為得主之一的得主延斯•祖爾·霍斯特（Jens Juul Holst）。（圖／唐獎基金會提供）

▲▼上圖為唐獎得主延斯．祖爾．霍斯特。下圖為司維特蘭那．莫依索夫。（圖／唐獎基金會提供）

▲▼第六屆唐獎生技醫藥獎由美、丹3學者共同獲得，圖為得主之一的得主司維特蘭那•莫依索夫（Svetlana Mojsov）。他們的研究讓全球15億糖尿病與肥胖患者受益。（圖／唐獎基金會提供）

而這段令人興奮的研究之旅開始於1980年代初期，當時美國麻省總醫院的喬爾．哈本能，從鮟鱇魚身上選殖出preproglucagon基因，發現其中包含升糖素和另一個GRP序列。隨後他從實驗鼠身上選殖出相同基因，並證實其中含有升糖素和GLP-1、GLP-2兩個胜肽片段，而鮟鱇魚的GRP就是GLP-1。

此外，任職於麻省總醫院內分泌科且為HHMI胜肽合成設施負責人的司維特蘭那．莫依索夫，接著確認腸道GLP-1的活化型為GLP-1（7-37），她與哈本能合作表明能誘導胰臟釋放胰島素的是GLP-1（7-37），而非整個 GLP-1（1-37），這項重要的發現重新定義了人們長期追尋的腸泌素，進而引領將其作為抗糖尿病策略應用。

莫依索夫成功合成GLP-1（7-37），並開發出許多實驗技術與方法，用以檢測胰臟中不同的GLP，這些努力至關重要。哈本能、莫依索夫和合作夥伴在人體試驗中證明，GLP-1（7-37）在健康人和第二型糖尿病患者身上均有促胰島素的作用，為臨床應用鋪了道路。

而在丹麥哥本哈根大學的延斯．祖爾．霍斯特，也先後分離出GLP-1（1-37）和GLP-1（7-36）醯胺，並成功鑑定後者為活化型的腸泌素。他的實驗室闡明GLP-1（7-36）的生物學、生理學及其具有治療潛力的特徵，更積極投入對抗糖尿病的藥物開發。

霍斯特還指出，GLP-1（7-37）可以抑制胃酸釋放並減緩胃排空，具有對抗肥胖的潛力。在臨床試驗中，確實發現糖尿病患者有體重減輕的傾向，進一步推動此類藥物於對抗肥胖的應用。

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唐獎生技醫藥獎糖尿病肥胖胰島素

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