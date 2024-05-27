女大生戴隱眼墾丁玩水！海水灌進泳鏡　右眼角膜慘「破一大片」

▲炎炎夏日許多民眾會到海邊戲水。（圖／資料照）

記者許宥孺／高雄報導

一名22歲女大生到墾丁海邊戲水，由於雙眼近視500度，因此配戴隱形眼鏡和泳鏡，在玩水過程中，海水灌進泳鏡內，導致右眼疼痛、視力不清，她立即就醫檢查，發現視力只剩0.1，且右眼上皮細胞有很深的一大片破洞。醫師表示，所幸女大生及時就醫，否則海水中的細菌進入眼睛恐致失明，經給消炎抗菌藥物治療，約10天後角膜細胞和視力都已恢復。

炎炎夏日就要到來，許多民眾喜歡到泳池、海邊戲水、浮潛消暑，不過泳池內會有「氯」消毒，而河流或海水也有汙染，使得玩水過程中，一不注意恐造成眼睛受傷、甚至視力減退的現象。

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▲女大生海海邊戲水，海水灌進泳鏡內出現視力模糊等症狀。（示意圖／記者彭懷玉攝）

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，近日收治一名個案為22歲女大生，日前到墾丁海邊戲水，由於本身雙眼近視500度，因此配戴隱形眼鏡和泳鏡下水，女子表示，在玩水過程中，有部分海水灌進泳鏡內，約3個小時後，右眼出現疼痛、視力模糊等症狀，她立即上岸拿掉隱形眼鏡，但雙眼仍不斷地流淚，看不清眼前的物體。

洪啟庭說，這名女大生有警覺性，立即就醫，檢查時發現左眼正常，但是右眼最佳矯正視力只剩下0.1，而且在裂隙燈下，除了有右眼角膜水腫，最嚴重的是右眼上皮細胞有一塊很深的破洞，推測可能是海水鹽分高，造成角膜脫水，而長時間下來，反而形成角膜破皮。

▲女大生右眼出現角膜水腫外，還有一大片的角膜破皮。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭表示，所幸女大生及時就醫，其他海水中的病原體還沒從此破洞進入，產生嚴重的眼內炎。他開立散瞳劑以避免發炎反應產生組織沾黏，另外給予較強效的消炎與抗菌的眼藥水，使角膜水腫消失，同時減少二次感染。女大生每隔2天回診，隔了一周後角膜水腫消失，10天後嚴重破損的上皮細胞也完全長好，右眼視力完全恢復。

洪啟庭指出，海水被公認是不乾淨的水源;，而游泳池使用者眾多，難免部分下水游泳者的衛生習觀不佳，甚至皮膚病等。這2種水源常被發現有屬於糞口感染的病毒，接觸後輕則腹痛、拉肚子、嘔吐、發燒，嚴重者有敗血症，甚至死亡。而以上的病原體，也多少會造成眼科疾病，尤其只戴隱形眼鏡，更容易有角膜炎等。

▲近視者應選擇有矯正度數的泳鏡下水。（圖／資料照）

洪啟庭強調，最好不要配戴隱形眼鏡下水，如果有近視，最好選擇有矯正度數功能的泳鏡，因為隱形眼鏡在水中，發生眼睛感染的機率， 是平時的8倍之多，而戴泳鏡也可預防水中生物襲眼。