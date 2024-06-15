畫面曝光！他恍神刷倒路邊16機車肇逃　警：他從沒考過駕照

記者邱中岳／台北報導

北市信義區中坡南路在14日凌晨3時許，發生1台自小客車直接撞上停放在路邊的16台機車，且撞毀後連人帶車逃逸無蹤，警方獲報後調閱監視器追查，並於1小時後在嫌犯南港住處找到人，男子表示沒有喝酒只是疲勞駕駛，警方調查發現，男子竟然從來沒考取過駕照紀錄，無照駕駛多年，偵訊後將他移送法辦。

警方調查，46歲的楊姓男子，14日凌晨3時許，開車行經北市信義區中坡南路287號前，但是卻突然撞上前放停放在路邊的16台機車，導致機車宛如骨牌一樣整排倒地，但是楊姓男子卻沒有停車，直接將車開走，民眾獲悉後立刻通知警方到場處理，警方到場後也立刻調閱監視器追查楊男下落。

▲男子無照駕駛撞路邊16台機車逃逸，警方找到人，他辯稱精神恍惚釀禍。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方鎖定楊姓男子車牌、衣著，在1小時後位於楊南港住處找到人，透過車牌以及車損位置，另外還有楊男當時下車徒步逃逸的衣著，確認他就是肇逃嫌犯，楊姓男子表示，當時是因為恍神精神不濟才導致事故發生，警方也對其進行酒測，發現酒測值為0。

▲他無照駕駛撞路邊16台機車逃逸，警方陸續通知16台機車車主到案說明。(圖／記者邱中岳翻攝）

但是警方續查楊姓男子，楊姓男子竟然從來沒有考取駕照的紀錄，等於一直都是無照駕駛上路，警方事後也依照肇事逃逸、無照駕駛等部分，將楊姓男子依照規定解送地檢署，無照駕駛部分再依交通規定開罰，另外受損的16台機車，警方也陸續通知車主到案協助調查。