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台中單親2寶爸欠債錢莊遭押　前妻急求救！警1小時火速逮4人

▲單親2寶爸錢莊借錢遭押，警衝現場壓制刺青男。（圖／民眾提供）

▲單親2寶爸錢莊借錢遭押，警方在豐原車站埋伏，並在現場壓制負責取款的刺青男。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市豐原區一名53歲、擔任保全的林姓男子，17日晚間6點多遭人擄走，林男前妻獲報後嚇得報警。警方獲報後前往火車站埋伏，先壓制取款的刺青男及白衣男，還在2人車上起出毒品，另也查獲負責押人的2嫌，事後全部送辦。據悉，林男離婚後因保全工作薪水微薄，又要養兩個小孩，經濟拮据下向地下錢莊借錢，未料積欠債務才被押走。

豐原警分局於本月17日晚間9時接獲一名陳姓女子報案，稱其林姓前夫來電表示，因積欠地下錢莊債務遭人拘禁，要向她借9萬元，陳女擔心前夫生命安危，遂向警方求助。

豐原警分局獲報後，隨即組成專案小組偵辦，並請陳女持續與犯嫌聯繫，最後約定於當日晚間9時50分在豐原火車站交付款項，等到犯嫌前往取款時，當場逮捕駕駛自小客車前來取款的29歲、身穿白衣的林男及27歲、雙腿刺青的高男，並於車上查扣到第三級毒品愷他命等相關證物。

除了取款的2人遭逮之外，負責押人的56歲高男與18歲楊男發現事跡敗露後，本想丟包被害人林男，也被警方逮個正著，涉案的4人依妨害自由、重利、毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

警方表示，全案從獲報到救出被害人僅不到1小時，展現警方執法的決心與魄力。豐原分局呼籲，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

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