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社會 社會焦點 保障人權

嗜賭男被控偷妻陪嫁黃金、兒過年紅包　嗆「就是欠我的」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）被子女指控嗜賭如命、毫無責任感，曾偷走妻子的陪嫁黃金首飾、小孩過年剩下的紅包零錢等財物，欠債離家出走，竟然還反過來向長子要錢，甚至說出「誰叫他是我兒子，他就是欠我的」等話。雖然阿興矢口否認拋家棄子，但並未獲得台南地院法官採信，最終法官裁定准許免除子女對他的扶養義務，全案仍可上訴。

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

▲阿興被子女控訴嗜賭、長期未盡到對孩子的扶養義務。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

阿興的子女在判決書中主張，父親對家庭毫無責任感，嗜賭如命，結婚半年就偷走母親的陪嫁黃金首飾，賺錢只花在個人享受上，家庭生活開銷、房租、學校註冊費用都是母親一力承擔；1995年間父親欠下大筆債務離家出走，2年後老家房子被法拍，他們與母親好不容易撐了過來，當初落跑的父親卻突然跑回來要錢。

子女們控訴，父親跑去大哥（阿興的長子）的工作場所要錢，連老闆娘都看不下去，勸父親自己有能力就要自己賺錢，不要連同居女人都要兒子幫忙養，父親居然回嗆「誰叫他是我兒子，他就是欠我的」，後來大哥病逝，父親不僅一毛錢沒出，還在告別式上大鬧，他們認為父親多年來未盡到身為人父的應盡之責，因而決定向法院聲請免除對父親的扶養義務。

阿興的妻子（現已離婚）也證稱，孩子們還小的時候，阿興懶惰工作卻愛花錢，家庭開銷是靠她去工廠做工和娘家幫忙支付，從那時候開始，孩子們就是由她一個人拉拔長大。

面對妻兒們的指控，阿興則反過來控訴子女說謊，並辯稱他有出錢養家，法官要如何判就如何判，他沒有什麼要求。

台南地院法官認為，阿興聲稱有拿錢給妻子扶養子女，但並未提出相關事證證明，因此難以採信他的說詞，考量到他過去長期未盡到為人父親應盡之責，最終裁定准許子女們的請求，判准免除子女們對父親的扶養義務，全案仍可上訴。

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