鄰居嫌半夜洗澡太吵、重低音擾人　工人挨罰3千元逆轉免繳

記者黃翊婷／綜合報導

工人阿強（化名）因為工作關係作息不固定，被鄰居指控半夜洗澡太大聲、播放重低音音響，因而挨罰3000元。台南地院法官日前審理之後認為，從訪查紀錄看來，難以認定阿強有製造噪音的行為，況且環保局人員前往稽查時，也沒有發現噪音擾人的狀況，最終因證據不足，裁定不罰並撤銷原處分。

▲阿強曾被鄰居抱怨半夜洗澡太大聲。（示意圖／VCG，非事發地點。）

判決書中記載，阿強去年10月間被指控在家中製造噪音，妨害公共安寧，涉犯《社會秩序維護法》第72條第3款，因而遭裁罰3000元罰鍰。阿強認為原處分有違誤，他因為工作關係作息無法固定，鄰居曾抱怨他回家開門、半夜洗澡太大聲，去年年初已經在房間的窗戶、冷氣口加裝高密度海綿進行隔音，沒想到同年10月仍挨罰。

台南地院法官表示，根據訪查紀錄看來，阿強是在去年10月間因「播放重低音音響」而挨罰，兩名鄰居的證詞卻不太一樣，一人覺得整天都有聽到重低音音樂，另一人則覺得沒有很大聲，因此無法僅憑這份訪查紀錄就認定阿強有製造噪音的行為。

再者，法官指出，環保局去年5月曾到現場稽查，當時稽查人員沒有聽到有播放重低音音樂產生噪音擾人的情形，所以也無法認定阿強的行為有構成違反《社會秩序維護法》第72條第3款的要件，最終因為證據不足，裁定阿強不罰，同時撤銷原處分，全案仍可抗告。