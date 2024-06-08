母病逝她半工半讀養活自己　父天天追著要錢結局被放生

記者黃翊婷／綜合報導

女子小蘋（化名）控訴父親阿強（化名）流連聲色場所、賭場，從未盡到家庭照顧責任，母親病逝之後，她靠親戚協助、自己半工半讀過活，父親卻在知道她有工作能力之後，幾乎天天追著要錢，讓她身心俱疲，因而決定向法院聲請免除對父親的扶養義務，日前獲得台南地院法官裁定准許。

▲小蘋控訴父親從未照顧過家庭，知道她開始工作之後，還反過來伸手要錢。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強長年流連聲色場所、賭場，從未對家庭有任何付出，小蘋從小由母親獨力扶養，後來母親病逝，便由親戚們協助支出生活費，讓她半工半讀至成年；沒想到阿強知道女兒有工作能力了，竟跑來伸手要錢，如果不給，就會跑到親戚的工作場所鬧事。

小蘋表示，從她開始工作至今，幾乎天天都過著被父親要錢的生活，除了要負擔自己的生活開銷，每個月還要幫父親還債1萬元，巨大的經濟壓力讓她身心俱疲，因而決定向法院申請免除對父親的扶養義務。

面對女兒的控訴，如今重病不良於行的阿強並未提出異議。台南地院法官認為，阿強在小蘋尚未成年時，無正當理由未善盡扶養義務，且情節重大，小蘋依法請求免除對父親的扶養義務，自屬有據，最終裁定准許小蘋的請求，免除她對父親的扶養義務，全案仍可抗告。