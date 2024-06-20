515人跳槽輝達！　三星從台積電挖走近200人補缺口

▲南韓三星電子。（圖／達志影像／newscom）



記者張靖榕／綜合外電報導

AI科技浪潮席捲全球，掀起科技大廠間互搶人才大戰，日前躍升全球第一大市值企業的輝達，從三星挖角至少515名員工，三星雖然被台積電比下去，但仍具有人力優勢，反從輝達挖走278人，更從台積電挖角195人。

《朝鮮日報》報導，三星電子晶片事業部DS部門員工數高達7.4萬人，是輝達的2.5倍，輝達員工數為3萬人。三星電子晶片事業部門中（以加入領英LinkedIn為基準），輝達出身的員工占比只有0.4％，反觀輝達員工中三星電子出身的員工占比則有1.7％。

三星為了填補人才流失缺口，不只從輝達挖走278人，也轉而向英特爾、美光、台積電挖牆腳，三星電子員工中有195人來自台積電，反觀從三星跳槽台積電的只有24人。在面對輝達的搶人角力上，SK海力士人員嚴重流失，有38人從海力士流向輝達，但輝達沒有人跳槽到海力士。

SK海力士現在是輝達高頻寬記憶體（HBM）的供應商，面對AI市場，招募和留住能掌握HBM等AI晶片技術的工程師尤其重要，但現實情況是，這些人員正在跳槽到輝達等其他公司。

統計指出，從SK海力士跳槽到美光的員工有111人，從美光跳槽到海力士則只有8人。此外還有部分人員跳槽到台積電；現在在台積電的員工中，有11人來自SK海力士，反觀SK海力士中只有3人來自台積電。

業界人士指出，韓國晶片業最近針對HBM等人才的招募工作持續展開，當地半導體碩博士人才的應聘也在增加，代表透過學界培養出的晶片人才，正在從韓國國內企業流向海外企業。