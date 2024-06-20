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吃貨看過來！全台各地特產美食「一個地方就能買齊」跟著寶島特產達人買透透

▲▼新東陽特產節。（圖／記者湯興漢攝）

▲炎熱的暑氣讓人想出遊但又懶得出門，即日起開跑的「新東陽特產節」，要讓各路饕客都能輕輕鬆鬆，與新東陽來趟全台美食特產之旅！（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

隨著6至7月的夏季旅遊旺季到來，大家都紛紛穿起短褲戴起墨鏡，準備出發台灣的每個角落，探索當地特有的文化及美食！不過，旅途中當然不是只有拍美照吃美食，大多數人還會選擇購買當地的特產或伴手禮，做為延續旅程美好回憶的重要方式！而且，透過購買當地的特產或伴手禮，不但能在旅行結束後持續回味當下的美好，還可以把這些「當地限定」的美味分享給身邊的親朋好友，誘惑他們打開行事曆，把下一趟旅程也booking起來！

然而……無論是熱愛旅行或是懂吃的老饕，可能都會遇到這樣的情況，那就是——吃完最後一口特產後，才後悔沒有多買一些，或是想要把旅行的快樂分享給家人朋友同事鄰居，卻發現買得太少而覺得超懊惱！特別在這個時候，有過這些煩惱的人，一定要來好好認識「新東陽寶島特產達人」！

▲▼新東陽特產節。（圖／記者湯興漢攝）

▲搜羅從北到南的全台美食特產，讓老饕們在新東陽就能挑到手軟！

幾乎人人熟知的新東陽，其實早就不僅有香腸、肉乾等超熱門商品，專業的懂吃團隊每年還會透過「寶島特搜」活動，幫老饕們挖掘全台各地的特色產品，從紅透半邊天的知名伴手禮，到很容易被大家錯過的巷弄間私房小店，全部都被新東陽一個一個搜羅起來！特產、伴手禮買不夠？或是突然嘴饞想吃遠在百公里以外的糕點零食？只要走一趟新東陽，不用特別請特休搭高鐵，就能買到心心念念的療癒在地特產！

跟著「新東陽寶島特產達人」出發
從北到南不能錯過的「7樣超讚特產」攏底家！
最近超夯的在地特產有哪些？沒時間全台玩透透的你，現在就跟著「新東陽寶島特產達人」的報馬仔，直接鎖定目前人氣最高的7款超讚特產，直接帶你從北到南一站一站品嚐，用味蕾實現「全台特產之旅」Let’s go！

台北新東陽雪藏綠豆糕

▲▼新東陽特產節。（圖／記者湯興漢攝）

▲冷凍後的新東陽雪藏原味綠豆糕，嚐起來特別綿密好入口，是盛夏季節裡在辦公室或家裡必備的冰涼點心。

夏天想退火，但日常的綠豆湯吃膩了，那就換個口味試試鬆軟滑潤的綠豆糕吧！新東陽以特選的優質綠豆仁和天然海藻糖，打造出口感細膩又清爽適宜的輕盈風味，從冷凍庫拿出來的瞬間，就讓人暑氣全消，只要放在室溫下幾分鐘後就能優雅享用，凍過後的綠豆糕嚐起來冰涼順口，口感也綿密非常，令人傾心的清香微甜餘韻，留在味蕾上也絲毫不膩，適合沏杯好茶或是佐咖啡搭配，享受愜意的下午茶時光！

▲▼新東陽特產節。（圖／記者湯興漢攝）

▲新東陽將精選的美食特產特闢成專區，讓顧客一眼就能找到心儀的在地特色零食！

台北布田花生糖
老艋舺人都知道的布田花生糖，已經是深耕在地一甲子的好滋味！花生糖遠近馳名的主因，來自於一顆顆香氣十足又粒粒飽滿的北港花生，而且為了符合當今健康需求，店家特別減糖手工製作，維持一貫香脆卻不甜膩的口感，現在甚至也是許多日本人必買的台灣伴手之一！

宜蘭三星農會蔥明餅
取「聰明」之意打造的蔥明餅，包裝一打開就有撲鼻的三星蔥香氣！主打以純天然食材及100%三星青蔥製成，鹹甜酥脆的口感讓人一口接一口，讓人吃得療癒又安心！為了傳遞滿滿的送禮心意，外盒也特別以青蔥意象做成手提禮盒造型，送給家有考生的家庭尤其超感心！

台中躉泰紫晶酥
因香甜濃郁風味與細膩肉質而聞名的大甲檳榔心芋頭餡，加上由濁水溪頂級糯米製成的Q彈麻糬，這兩樣組合在一起誰能抗拒的了！香酥的外皮下是兩者交織而成的多層次扎實口感，減醣配方的完美比例更讓人安心的一口接上一口，悠閒的午後拿出一盒跟家人朋友們一起享用，絕對讓大家都能夠開心一整天！

彰化一品名卡薄燒
薄薄一片又香脆涮嘴的煎餅，絕對是很多人童年回憶裡難忘的好味道，一品名卡薄燒堅持傳統風味，希望讓大家在享用美味煎餅的同時，更能一起回味美好的童年往事。其濃郁的奶香味與輕薄酥脆的口感更讓它成為彰化田中必買的超夯美食，現在不用跑那麼遠啦，只要來到新東陽就可以搭上回到過去的時光機！

台南鹽水區農會帥哥番茄果乾
農會真的是給人無限驚喜的美味寶庫！來自鹽水農會的果乾，特別使用當地新鮮的帥哥番茄製成，小小一顆竟然富有豐富的前中後段滋味。首先入口會嚐出果乾特有的鹹味與微酸，隨後佔領味蕾的則是讓人愛不釋手的回甘口感，而且農會強調，在鹽地上生長的小番茄「鹽水鹽地帥哥番茄」的茄紅素反而是一般番茄的兩倍，讓你吃下去真的直接變「帥哥」！

台東青澤琪瑪酥
網路票選「台東必買伴手禮」之一的青澤琪瑪酥，有別於以往沙琪馬黏牙鬆軟的口感，一口咬下會立馬感受到香、酥、脆三種層次的衝擊，一口一個剛剛好的大小，更讓它成為嘴饞必備的小零食，超適合買個幾包放在辦公室抽屜裡囤貨！

▲▼新東陽特產節。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼寶島好物攏底家！這個夏天就讓新東陽達人帶路，幫味蕾展開難忘的美味之旅！

▲▼新東陽特產節。（圖／記者湯興漢攝）

以推廣美食文化為己任的「新東陽特產節」，今年再次從即日起至7/14（日）開跑，完整一個月的時間，讓會員朋友有機會把想買的東西通通補進家中的美食櫃中，或是和同事親友共享！現在只要在活動期間，簡單三步驟綁定新東陽LINE官方帳號成為會員，能馬上獲得可立即使用的100元折價券，新東陽會員在食品館門市、百貨專櫃或新東陽行動購，單筆消費滿699元（含），還可以拿到50元折價券（限乙次）。食品館門市也另有許多加價購優惠，從健康早茶、甜點罐頭和配餐良伴豆腐乳，全都應有盡有。

想來趟全台美食之旅但又擔心假不夠多？現在不妨直衝離家最近的新東陽，無時無刻都能和味蕾開啟一趟前所未有的美食旅行！

新東陽特產節DM>> https://reurl.cc/ezg3vQ
玩遊戲現領現金折價券>> https://reurl.cc/p321nQ

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新東陽寶島旅遊伴手特產新東陽特產節味蕾美食之旅

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