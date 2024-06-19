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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被問對覆議案是否有信心？卓榮泰急拉票　王鴻薇秒打臉：我不會支持

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 國防部長顧立雄 海委會主委管碧玲 陸男開快艇闖淡水事件 立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（19日）邀請行政院長卓榮泰說明覆議案並備詢。國民黨籍立委王鴻薇質詢時問卓榮泰，對於覆議案過關是否有信心？卓向王說，「我很珍惜委員這一票，委員支持，我更有信心」，不過，馬上被王鴻薇打臉，「我不會支持」。

王鴻薇質詢時表示，國會改革充斥太多錯誤假消息，她舉例，稍早民進黨立委李柏毅質詢時提到國防外交機密，國防外交人員不能拒答，但在《立委職權行使法》第52條中規定即便經過調查後，該保密的還是要保密，而經過修法後會國會有更強的監督權，但是法條中牽涉到國防外交，還是要保守秘密。

王鴻薇也拿出台灣民意基金會民調說明，有關國會聽證權、藐視國會、聽證權及反質詢等部分，都是贊成的比例高於不贊成比例，「行政院提出覆議有傾聽、接近民意嗎？」。

王鴻薇接著問卓榮泰，對於覆議案過關是否有信心？卓說，「我很珍惜委員這一票，委員支持，我更有信心」，不過王鴻薇馬上打臉表示，「我不會支持！」，卓榮泰只好笑回，「那我只好到別的地方找信心！」。

王鴻薇再問卓，以現在情勢來看，覆議案很難通過，如果沒有通過的話，卓會請辭嗎？卓榮泰說，憲法的規定讓他沒有選擇。王鴻薇再問，「你會請辭嗎？請直接講」，卓說，這是憲法的規定，他只有接受，沒有辭職的問題。

王鴻薇則再回應，卓榮泰從事政治工作這麼久，其實應該知道，提出覆議案是非常大的政治動作，即便是憲政體制內的程序，但也應該有所謂的政治責任。
 

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