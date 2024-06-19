「消毒液注入點滴」狠殺3老人！　日本墮落白衣天使二審再逃死

▲日本護理師久保木愛弓「點滴毒殺」老人，二審再逃死。（翻攝自社群平台X）

圖文／鏡週刊

2016年日本發生「大口醫院連續點滴中毒死亡事件」，震驚日本社會，凶手竟是1名年輕護理師，名為久保木愛弓，她將消毒液注入點滴中，造成3名長者死亡，其餘死者則無法確認。檢方向法院求處她死刑，不過她一審被判無期徒刑，今（19日）東京高等法院宣判維持原判，久保木愛弓再度逃死。

案發於2016年9月時，當時身為護理師的久保木愛弓，在橫濱市大口醫院（舊名）院內3名年紀介於7旬到8旬的長者點滴中，注入「消毒液」，最後導致3人死亡，另外還發現5個混入消毒劑的點滴袋，震驚日本社會。

可怕的是，據久保木愛弓供稱，她2個月內約為20名患者注射，但由於死者早已火葬，未殘留液體或血跡供檢驗證明，最終只能拿這3件殺人罪，以及預謀殺人罪起訴她，媒體甚至下標稱她為「白衣的墮天使」。

綜合日媒報導，檢方當時向法院求處死刑，理由是她應為守護社會的弱勢者，沒有酌量減輕其刑餘地，不過橫濱地院一審認為她有自閉症類群障礙（ASD），加上她對自己的犯罪有重大悔意、對被害者及家屬道歉等因素，判處她無期徒刑。

被告及檢方皆不服提上訴，不過東京高等法院今日二審判決維持原判，也就是久保木愛弓仍為無期徒刑。

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