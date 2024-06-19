小六女童半夜尖叫、痙攣！送醫電擊22次救命　竟是超罕見心臟病

▲小六女童半夜尖叫、痙攣，狀態持續2年，被家長緊急送醫急救，診斷出罹患罕見心臟病。（示意圖，非當事人／123RF）



記者游瓊華／台中報導

家中孩子若有無意識暈厥或抽搐的狀況，家長要特別注意！台中一名12歲女孩小涵平時清晨睡夢中會突然大叫，且全身強直痙攣，時間長達兩年，今年初某天早晨又再次發作，抽搐時間過長，媽媽立刻打119求救。在送醫急救過程中，小涵出現「連續」多型性心室頻脈（電氣風暴）經過22次電擊，狀況才穩定下來。

中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科醫師戴以信表示，小涵的心電圖QT波段明顯延長，且家族有人早年猝死，因此懷疑為遺傳性且罕見的心律不整，檢測後確診是「KCNH2基因相關的長QT症候群所誘發多型性心室頻脈」，不僅可能在運動時、睡眠中發作、也可能受到起床鬧鐘刺激發作，多半會以不明原因而導致暈厥，也可能會抽筋。

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▲中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科醫師戴以信。（圖／中國醫大兒童醫院提供）



戴以信透露，小涵聽到鬧鐘後會大叫及進入無意識全身痙攣發作，此狀態已持續兩年，過往每次1到2分鐘後會自行甦醒。但這次時間過久，家長發現不對勁，趕緊將孩子送醫，在送醫急救過程中，小涵開始出現「連續」多型性心室頻脈（電氣風暴），每次電擊後不到5分鐘又再次發作，短短40分鐘內給予7次電擊。因給予藥物無法改善，又緊急安裝葉克膜，並放置右心室導線進行過速激發(以更快速的節律來終止心室頻脈)，又經15次電擊，小涵的狀況才穩定下來。因此醫師建議小涵服用藥物控制，並把手機與鬧鈴調整為震動，以降低誘發抽搐發作的因子。

中醫大兒醫兒童心臟病及超音波中心副院長謝凱生提醒，像小涵的案例，其實是很幸運的，加上媽媽及時察覺，後續醫療緊急救護人員處理得當，不然很可能會有喪失寶貴生命或導致永久性腦傷的風險。所以，當遇到孩童不明原因「暈厥」或「抽搐」，應盡速至醫療院所兒童心臟科就醫，檢查是否有尚未發現的心律不整，並接受適當的治療。