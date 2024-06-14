　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

向警務人員致敬！頂新和德文教基金會招待500個警務人員家庭看棒球

▲▼警務,頂新和德文教基金會,棒球,公益,警察節。（圖／頂新和德提供）

▲頂新和德文教基金會鼓勵小孩遠離3C，培養健康休閒活動。（圖／頂新和德文教基金會提供）

生活中心／綜合報導

頂新和德文教基金會長期推動棒球公益，盼促進親子健康休閒，警察節將至，為向致力維護社會安定、經常無暇照顧家庭的警務人員致敬，基金會將招待500個警務人員家庭進天母棒球場看棒球，警務同仁6月15日下午可憑證兌換四張門票進場，贈完為止。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期致力棒球公益，多年來持續捐助基層棒球隊球具球衣及設備，也推動味全龍復出，並贊助接棒未來女子棒球隊，發展社區棒球，盼打造棒球經濟生態圈，進而促進就業與發展親子健康休閒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

頂新和德文教基金會積極推展親子棒球，除打造天母棒龍樂園、舉辦棒球營、推展社區棒球、邀請弱勢經濟家庭觀賽，也將在警察節向辛苦的警務人員致敬，招待500個警務人員家庭進場，享受親子時光。

全台警務相關同仁於6/15 15:00~18:00期間，可持「警察服務證」至天母棒球場售票處「10號票口」，兌換當日「味全龍主場門票」。每位警務同仁最多可兌換4張票，贈完為止，歡迎警務同仁闔家進場！

觀賽當日需至少由1人出示「警察服務證」證件，核對資格後需同時進場，不可重覆兌換，座位恕無法指定 以現場安排為主。
 

ET快訊
女友逼天天見面！他花錢搭高鐵「還要請吃飯」崩潰：6萬薪水都沒
台南破獲冷血賽鴿！5600萬賭金害死1334隻　無良會長7人
「兩岸交流團」住五星、全程警車開道！律師曝：都刻意安排
推倒台中公車暴怒婦！勇敢小六女童曝光
桃園男變造中獎發票盜領！國稅局一查慘了
下周三起「午後炸雷雨」　一圖看降雨趨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國家口罩隊將攜手慈濟做公益　今發表口罩可回收再生利用　　

極端高溫襲周末飆38度　下周三轉夏季天氣「午後炸雷雨」

司機遭爆「列車上偷情調度員」　台鐵：2人調職調查

向警務人員致敬！頂新和德文教基金會招待500個警務人員家庭看棒球

12星座「射手拓展舒適圈」！一週運勢一次看　　雙魚有偏財

女友逼天天見面！他花錢搭高鐵「還要請吃飯」崩潰：6萬薪水都沒了

文字訊息「附上1表情」他看不懂意思！網答案不一：不是驚訝嗎

中壢金沙彩券行連中百萬獎！昨再開3.52億頭彩　業者：有拜有保佑

桃機航站北路二階段改道　7月中開通

「文化部拿出點骨氣吧！」金曲獎邀王力宏演出　周玉蔻開噴了

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

國家口罩隊將攜手慈濟做公益　今發表口罩可回收再生利用　　

極端高溫襲周末飆38度　下周三轉夏季天氣「午後炸雷雨」

司機遭爆「列車上偷情調度員」　台鐵：2人調職調查

向警務人員致敬！頂新和德文教基金會招待500個警務人員家庭看棒球

12星座「射手拓展舒適圈」！一週運勢一次看　　雙魚有偏財

女友逼天天見面！他花錢搭高鐵「還要請吃飯」崩潰：6萬薪水都沒了

文字訊息「附上1表情」他看不懂意思！網答案不一：不是驚訝嗎

中壢金沙彩券行連中百萬獎！昨再開3.52億頭彩　業者：有拜有保佑

桃機航站北路二階段改道　7月中開通

「文化部拿出點骨氣吧！」金曲獎邀王力宏演出　周玉蔻開噴了

耀樂定居杭州遭疑「收錢大外宣」！　無奈反擊：不要無止盡獵巫

鄭凱文近期有望實戰　徐基麟投球沒力量安排檢查

6月住臺東抽萬元旅遊金　加碼綠島臺東來回船票

Dior限量夏日度假香氛、Diptyque暖陽香　讓人彷彿置身地中海

台南破獲冷血賽鴿！5600萬賭金害死1334隻　無良會長7人落網

海峽論壇水藍色嬌點！　廈航台籍座艙長：希望和平兩岸消除偏見

雲林縣府傳霸凌！議員：新聞處22人竟有13人調職　張麗善要求改善

韓星路雲現身台北101逛新店帥翻！ 秀中文「大家好」隔空比心超寵粉

80歲嬤肚子痛！「只吞胃藥」3天後送急診　醫：是腹膜炎

快訊／本壘攻防又出狀況！林辰勳相撞李宗賢　肋骨受傷退場

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

生活熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

每3個月去1次日本　他被海關攔下「問1題」愣住

快訊／對流移入「8縣市大雨特報」　下到入夜

快訊／大雷雨轟5縣市　警戒區出爐

「嵌」入怎麼念？　一票搖頭

快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

高衩辣妹「國道揮手」示警車禍！　本尊曝光發聲了

為何出社會後不太更新IG？　過來人曝原因

加油站員工揭「都市傳說」：地震後別加油

人妻送禮全被婆婆丟掉！　老公反應讓她被恭喜

成大「1科系」申請分發掛零

面試遭打槍「妳長很醜」！妹子崩潰掀眾怒

更多熱門

相關新聞

招待500個警務家庭15日到天母看職棒

招待500個警務家庭15日到天母看職棒

頂新和德文教基金會向致力維護社會安定、經常無暇照顧家庭的警務人員致敬，15日警察節將招待500個警務人員家庭進天母棒球場看棒球，警務同仁6月15日下午可憑證兌換4張門票進場，贈完為止。

接棒未來奪全國女棒5連霸　黃巧芸獲MVP

接棒未來奪全國女棒5連霸　黃巧芸獲MVP

克蕭模擬賽投3局45球 有望明星賽期間回歸

克蕭模擬賽投3局45球 有望明星賽期間回歸

關鍵時刻被連K　大谷：打擊戰術沒奏效

關鍵時刻被連K　大谷：打擊戰術沒奏效

看一眼就被趕　球員、主播都傻眼

看一眼就被趕　球員、主播都傻眼

關鍵字：

警務頂新和德文教基金會棒球公益警察節

讀者迴響

熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

Sandra認「其實已結婚2年」！

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

閉店後衝台中買材料…洗鞋達人拚事業慘死國道！母崩潰

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面