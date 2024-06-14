向警務人員致敬！頂新和德文教基金會招待500個警務人員家庭看棒球

▲頂新和德文教基金會鼓勵小孩遠離3C，培養健康休閒活動。（圖／頂新和德文教基金會提供）

生活中心／綜合報導

頂新和德文教基金會長期推動棒球公益，盼促進親子健康休閒，警察節將至，為向致力維護社會安定、經常無暇照顧家庭的警務人員致敬，基金會將招待500個警務人員家庭進天母棒球場看棒球，警務同仁6月15日下午可憑證兌換四張門票進場，贈完為止。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期致力棒球公益，多年來持續捐助基層棒球隊球具球衣及設備，也推動味全龍復出，並贊助接棒未來女子棒球隊，發展社區棒球，盼打造棒球經濟生態圈，進而促進就業與發展親子健康休閒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

頂新和德文教基金會積極推展親子棒球，除打造天母棒龍樂園、舉辦棒球營、推展社區棒球、邀請弱勢經濟家庭觀賽，也將在警察節向辛苦的警務人員致敬，招待500個警務人員家庭進場，享受親子時光。

全台警務相關同仁於6/15 15:00~18:00期間，可持「警察服務證」至天母棒球場售票處「10號票口」，兌換當日「味全龍主場門票」。每位警務同仁最多可兌換4張票，贈完為止，歡迎警務同仁闔家進場！

觀賽當日需至少由1人出示「警察服務證」證件，核對資格後需同時進場，不可重覆兌換，座位恕無法指定 以現場安排為主。

