中國信託推動兩岸基層棒球發展　廈門瑞景小學為首家合作學校

▲6/15中國信託慈善基金會支持的金門縣中正國小棒球隊赴廈門參加「2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽」與瑞景小學棒球隊切磋球技。

圖、文／中國信託銀行提供

為促進兩岸基層棒球發展、深化體育公益具體作為，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）將挹注資源扶植中國大陸具棒球發展潛力的小學，首家合作學校選定福建廈門瑞景小學，6/15特別邀請中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）「愛接棒—少棒暨青少棒資助計畫」（簡稱「愛接棒計畫」）支持之金門縣中正國小棒球隊赴廈門參加「2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽」與瑞景小學棒球隊切磋球技、以球會友。

中國信託金融控股公司行政長暨中信慈善基金會執行長高人傑指出，中國信託是臺灣首家投入五級棒球的企業，中國信託銀行與中信慈善基金會2014年起攜手推動「愛接棒計畫」，秉持「打球與學業同等重要」的理念，積極讓學校棒球社團活動與基本課業學習能力取得平衡，推動至今共協助全臺15個縣市、25個偏鄉棒球學校。

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本次參賽的中正國小棒球隊由校長蔡雪芳領軍，率教練團以及小球員們共22位成員參賽，棒球隊自去（2023）年起連續兩年打進國小棒球聯賽軟式組十六強。與中正國小棒球隊對戰的瑞景小學，是中國信託銀行推動中國大陸基層棒球運動首家合作學校，該校棒球隊成立近20年，為傳統棒球名校，實力不俗。這場賽事賽況精彩，儘管一度因雨暫停，但終局前再度放晴，最終中正國小棒球隊憑藉嚴謹的戰術與實力贏得比賽，以9比0擊敗地主瑞景小學棒球隊，瑞景小學棒球隊在球場上努力拚搏、絕不放棄的運動精神，博得觀眾熱情掌聲。