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台電棒球隊組「熱血Energy！」 　5年輕球員獻捐血初體驗

▲▼ 台電棒球隊組「熱血Energy！」 　5年輕球員首捐血行善。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲今天的捐血活動，有5位平均年齡23.8歲的台電棒球隊隊員都在今天第一次體驗捐血，區處同仁看到笑稱，5位是台電的熱血Energy！（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台電高雄區處今（17日）上午舉行捐血活動，全隊21位身材矯健的棒球隊隊員，在處長張以諾號召下，穿著隊服、挽袖捐血，其中更有5位平均年齡23.8歲的隊員都在今天第一次體驗捐血，雖然在扎針瞬間，表情微微緊繃，但他們各個表示，能夠符合資格捐血幫助需要的人，非常開心。

台電高雄區處17日舉行捐血活動，現場搭配節能、電子帳單宣傳活動，全隊隊員一早集結在捐血車前，成為今天上午第一批挽袖捐血的熱血台電人。

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▲▼ 台電棒球隊組「熱血Energy！」 　5年輕球員首捐血行善。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電高雄區處上午舉行捐血活動，全隊21位身材矯健的棒球隊隊員，在處長張以諾號召下，穿著隊服、挽袖捐血。（圖／記者賴文萱翻攝）

在今天捐血同仁中，除了有捐血經驗豐富的三壘手陳偉志，更有5位年輕隊員包括投手巴青少、郭定泓、張建耀、郭子銓、陽邯杰都是第一次捐血。

三壘手陳偉志表示，自己從18歲開始就跟著爸爸一起捐血行善，可能因為打球常運動，身體狀況一直維繫得很好，捐血對他來說，是一件簡單又有愛心的事，他目前捐血超過20次，未來等自己的小孩符合捐血年齡，也一定會仿效父親，帶著小孩一起做愛心。

▲▼ 台電棒球隊組「熱血Energy！」 　5年輕球員首捐血行善。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲投手郭子銓今年23歲，他開心表示第一次捐血很開心，並笑稱捐血跟在球場上比賽相比，捐血容易而且簡單多了。（圖／記者賴文萱翻攝）

捐血活動主辦人同時也是高雄區處福利會樂育幹事鍾維國表示，高雄區處目前已舉辦4次捐血活動，每次活動都捐出100至120袋250cc的熱血，每次舉辦也都會同時邀集橋頭巡修課、楠梓服務所、施工課等在其他地方工作的同仁一定要把握機會，在活動當天回區處捐血，而今天他也相信，以區處同仁的實力，一定可以輕鬆破百袋達標。

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