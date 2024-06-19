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遠征台北開記者會！太平洋南島聯合豐年節登場 　水舞是大亮點

▲▼花蓮縣政府於台北火車站舉行南島聯合豐年節宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府於台北火車站舉行南島聯合豐年節宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

享譽國際、太平洋南島最盛大且最具指標性的台灣原住民族的世界級文化活動「太平洋南島聯合豐年節」，將於7月19日至21日在花蓮德興大草坪隆重登場。花蓮縣政府今18日於台北火車站舉行活動宣傳記者會，並由花蓮縣長徐榛蔚正式宣告活動熱鬧登場，歡迎世界各地好友蒞臨享受花蓮最盛大的原住民族文化慶典。

▲▼花蓮縣政府於台北火車站舉行南島聯合豐年節宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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縣長徐榛蔚表示，花蓮是原住民文化的活博物館，感謝花蓮208個部落的堅持，讓後世持續在花蓮生活、發揚光大。難以想像台灣只有花蓮產玉石，甚至遠在馬達加斯加也發現來自花蓮的玉石，證實自石器時代就開始進行國際貿易，感謝海洋孕育了生命，透過海洋尋找到了我們在南島語族的家人，未來將邀請馬達加斯加及復活島的族人回到花蓮，今年更將邀請夏威夷的族人參加聯合豐年節，將南島各地的族人都集結起來，展現出台灣原住民族與南島文化的多采多姿與深厚連結，期待來自各方的賓客能夠與一起同樂，共同感受南島文化的魅力。

▲▼花蓮縣政府於台北火車站舉行南島聯合豐年節宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者會現場邀請到入圍第32屆金曲獎「最佳演唱組合獎」的原住民團體「追風少女FALI」，以及致力於保護和傳承夏威夷文化的「夏威夷火山之花舞蹈學苑」，在彼此的配搭下傳遞花蓮多元文化的共存與共榮，並展現台灣原住民族與太平洋南島文化不可分割的深刻連結。眾所期待的「大會舞」，則由摘下2024年度大會舞獎的「Phpah樂舞團」攜手「阿勒飛斯文化藝術團」共同展演，透過樂舞傳達部落的熱情以及期待家人回來的雀躍心情，邀請大家一起手牽手，舞出南島的美好。

▲▼花蓮縣政府於台北火車站舉行南島聯合豐年節宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

除了聯合豐年節的展演介紹外，徐縣長在記者會現場亦帶領花蓮部落頭目及勇士舉行「報訊息Patakus（巴達固斯）」的儀式。透過此儀式，希望將來自花蓮原住民族文化的祝福與邀請信息傳達到國際，展現「花蓮走向世界，世界走進花蓮」核心精神。花蓮縣政府邀請台灣與世界各地的旅客一同參與這場文化盛會，感受太平洋南島文化的魅力，以及跨文化學習與交流的美好。

▲▼花蓮縣政府於台北火車站舉行南島聯合豐年節宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚正式宣告活動熱鬧登場，歡迎各地好友蒞臨享受最盛大的原住民族文化慶典。

原住民行政處處長督固‧撒耘則提到，2024太平洋南島聯合豐年節的「水舞」將會一大亮點。這場水舞以「南島的故事」為主軸，講述人類歷史上最大的遷徙，南島語族的旅程，透過優美的和動人的音樂，這場水舞將帶領觀眾探索南島文化的源遠流長，感受南島文化的多樣性和豐富性。豐年節現場亦將設立超過上百個多元展售攤位，歡迎大家一同來花蓮享受優美山海與人文風情，好看、好吃、好玩、好逛一次滿足。

記者會在百人舞同歡中落幕，帶給現場民眾深深的感動。

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