快訊／搶佔先機！藍白立委7點固守主席台　綠委台下鬥嘴鼓

▲國民黨與民眾黨立委們一早搶佔先機，佔領主席台。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈、袁茵、鄭佩玟／台北報導

立法院會今（21日）將繼續處理社會高度矚目的「國會改革」法案，國民黨、民眾黨立委一大早5點多就搶佔先機，在議場大門口排隊，新科國民黨立委們更是「手挽手」在議場大門口排成一列，並如願在7點搶先進場，固守主席台。接近7點才現身議場的民進黨立委們「排隊入場」，但雙方互喊口號狂酸：「國民黨愛造謠」、「民進黨愛說謊」，緊張氣氛似一觸即發。

為了搶奪佔領主席台的先機，國民黨立委今天上午5點就在議場前整軍完成，民眾黨立委們約於6點半左右在議場前舉行記者會，民進黨立委則在接近7點左右，才從黨團會議室魚貫走出，準備進入議場。

上午7點議場大門打開，由於男性國民黨立委們欲先禮讓女立委進場，使得被夾在媒體記者中間的民進黨立委蔡易餘、王美惠、吳琪銘、邱志偉等人，一度與國民黨立委發生推擠，所幸並未爆發肢體衝突，但雙方口角不斷，場面火爆。

儘管依照立法院議程，為五、二一次會，意即本日議程、登記發言順序在上禮拜就已完成，因此並未爆發如同上周五一樣的肢體衝突，但藍綠立委仍隔空互嗆、鬥嘴鼓，國民黨立委疾呼「要排隊」，民進黨立委們不甘示弱回嘴「在排隊」，又嗆「國民黨愛造謠」，但國民黨立委立刻反擊「民進黨愛說謊」。

此外，民進黨立委預計今日上午8點半舉行記者會，說明議事攻防過程。

▲▼國民黨及民眾黨佔領主席台，用繩索座椅將大門封死並防窺。（圖／記者林敬旻攝）

▼國民黨與民進黨立委們進入議場。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）