滴妹男友「涉投資賭場」起底！　網封亞洲第一人

記者葉國吏／綜合報導

滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie查理」出資的非法賭場被警方查獲，引起社會關注。根據了解，「I.C Charlie查理」原本是一位DJ，後來踏入德州撲克圈，據傳已經累積超過千萬獎金，還被相關網站封為亞洲第一人。

北市警獲報，光復南路四段地下室一處德州撲克賭場涉嫌非法盈利，而且還高調在線上直播，18日深夜持搜索票前往查緝，現場30多人詢後依賭博罪送辦，賭客則依照社維法裁罰。

▲I.C Charlie。（圖／翻攝IG）



根據了解，這處賭場由3名撲克牌手經營，其中一人就是滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie查理」，此事也讓查理的過往引起網友好奇。

根據網路資料顯示，I.C Charlie原本是一位DJ，19歲就開始拍片介紹歌手、歌曲等故事，過往也曾跟其他網紅如「這群人」合作推出作品，網路也瘋傳他是富二代。

▲I.C Charlie簡介。（圖／翻攝網站）

另外根據德州撲克相關網站「Monsterstack」指出，I.C Charlie曾在2023年就靠錦標賽獲利600萬台幣，目前累積總獎金已經破千萬，網站更稱他是將國外頂尖撲克教學內容帶進亞洲的第一人。