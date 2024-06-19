美新墨西哥州「2場野火同時燒」1人死亡5000人疏散　發布緊急狀態

▲美國新墨西哥州18日面臨2場野火同時燃燒，位處中間的魯伊多索村（Ruidoso）備受威脅。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

美國西南部新墨西哥州正面臨2場迅速蔓延且控制率為0%的野火災情，緊急疏散5000人。據CNN報導，至少已有一人死亡，但具體詳情尚未公布。州長格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）宣布林肯郡（Lincoln）、奧特羅郡（Otero）及梅斯卡萊羅阿帕奇部落保留地進入緊急狀態，以批准動用額外資金和資源救災。

據CNN與ABC報導，格里沙姆18日晚間在記者會上表示，林肯郡前一天的大火導致許多社區電力供應與手機訊號一度中斷，但大致上已經恢復服務。然而，另外2場被命名為South Fork Fire以及Salt Fire的野火控制率則為0%。目前為止，野火已造成約5000人撤離，至少500棟建築物受損。

新墨西哥州林業部門表示，South Fork Fire於17日早晨在梅斯卡萊羅阿帕奇部落（Mescalero Apache Tribe）保留地爆發，當天晚間就已蔓延了至少1萬3921英畝。另一場Salt Fire則在部落的險峻山區土地上燃燒，但移動速度較慢，至18日早晨已焚燒了2800英畝。令人擔憂的是，18日的風勢增長可能進一步將火焰吹向東部和東北部。

這2場野火正威脅著周邊社區，尤其是位處中間的魯伊多索村（Ruidoso），常住居民只有約8000人，但吸引了大量遊客，村裡60%的房屋為度假小屋。隨著野火逼近，魯伊多索村和魯伊多索下城（Ruidoso Downs）的居民被迫立即撤離。Eric Moro受訪表示，天空一片橘紅，火災煙霧使人難以呼吸，「現在大火距離我家約1200公尺…我失去家園的風險很高」。