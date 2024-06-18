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中國高速擴充核武　首度將核彈投入「高度作戰警戒」狀態

▲▼中國正在量產東風-26型彈道導彈。（圖／路透）

▲SIPRI最新「世界核武」年度報告，中國高速擴充核武，首度投入作戰核彈。（圖／路透）

文／中央社

斯德哥爾摩國際和平研究所17日在最新年度報告指出，中國正「顯著擴張」核武能力，雖彈頭數量仍遜美、俄，但2030年可能會擁有與美、俄等量齊觀的洲際彈道飛彈。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）在2024年版年鑑內關於世界核武的章節裡指出，當今世界9個核武國—美、俄、英、法、中、印度、巴基斯坦、北韓、以色列都在繼續增加或現代化自身的核武庫。

年鑑稱到今年1月，全球的核彈頭總數估計為1萬2121枚，正部署於飛彈和軍機上的彈頭達3904枚，比2023年1月增加60枚。不過美、俄合計有2536枚將汰除。

SIPRI發現，目前約有2100枚裝載於彈道飛彈的核彈頭處於「高度作戰警戒」狀態，幾乎全都是美、俄所有，但據信中方已將少量核彈頭也置於同等警戒級別，是中方首度於平時採取這種做法。

年鑑推估，到2024年1月俄國擁有的核彈頭數為5580枚、美國5044枚，中國從去年的410枚增加到500枚。法國290枚、英國225枚、印度172枚、巴基斯坦170枚、以色列90枚，北韓50枚。

SIPRI所長史密斯（Dan Smith）說：「儘管全球的核彈頭總數隨汰除冷戰時期的武器而逐步下降，遺憾的是外界持續看到戰備部署並隨時可供作戰的核彈頭數量卻逐年增加。這股趨勢看來很可能會延續且未來幾年恐還會加劇，這點格外令人憂心。」

美國科學家聯盟（FAS）的核資訊計畫（Nuclear Information Project）主任克里斯登森（Hans M. Kristensen）指出，中國擴充核武的速度比各國都快，但幾乎所有核武國家也都如此，不是在計劃中就是正全力推動擴充核武。

SIPRI並指出，儘管核彈頭數量屆時仍將遠低於美、俄，但根據北京對核武的構建，到2030年時中國可能擁有與美、俄同等數量的洲際彈道飛彈（ICBM）。

華盛頓郵報指出，SIPRI估計中國的核彈頭數量，與五角大廈近期提交美國國會的報告吻合。五角大廈報告指中國到今年5月的核彈頭可能已超過500枚，並「有望超過原先預測」。

卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）核政策項目高級研究員趙通指出，中國長年來維持在規模相對較小的200枚彈頭，但近年手上的彈頭數量增加快速。

趙通說按目前的增速推估，中國的核彈頭數量到2027年可能達700枚以上，到2030年時可達1000枚，但屆時這個數量仍不到美國目前的1/5。

趙通說：「我知道許多美方專家覺得中國的目標是要把核武規模提升到與美國並駕齊驅，但我個人並不認為中國決心要如此做。」

趙通表示，目前不清楚北京近年核武姿態有所變化的背後原因，「我自己的研究讓我相信，中國最近的核擴張並非出於某個明確軍事目標」他傾向認為，這可能是中國領導人習近平覺得增強戰略能力可以影響西方一些想法，即讓美國和其他國家認為中國是個同等大國，應予平等對待。

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