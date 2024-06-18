文大中文系「廢文藝創作組」引反彈　校方：不得不的沉重考量

▲文化大學中文系將取消文學組、文藝創作組分組，引發校友反彈。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

中國文化大學中國文學系系友發起連署，反對粗暴地廢除文藝創作組。文大校方今天表示，併組是不得不的沉重考量，永續須順應轉變。

中國文化大學中國文學系日前傳出將於114學年起取消原本的文學組、文藝創作組分組，合併成1個學士班招生。校方證實，預計114學年取消分組，合併為「中國文學系學士班」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中國文化大學中文系畢業系友近日於網路發起「文藝反抗運動：反對文化大學中文系粗暴廢組與學院霸凌」連署，截至今天中午，已超過200人響應。

連署聲明提到，文大中文系文藝創作組成立於1969年，長期以來是文學寫作者的搖籃，也是國內大學中獨特的存在；文藝創作組是過去兩年來文學院（哲學、史學、文學、文藝）新生註冊數最多的系組，在少子化的幌子下，文藝組卻成為權力暗箱的犧牲品。

連署聲明指出，院方以併組並不等於廢組來搪塞，但併組應是擇取優點、保留名稱以及歷史、維持課程與師資，「中國文學及文藝創作系」才是此時學院合理的轉型；明年後取消學籍分組的「中國文學系」，在系所名稱、課程特色、行政資源、精神宗旨等方面，都是百分百廢除文藝創作組。

連署聲明邀請所有文藝組畢業生與在學生參與連署，並邀請社會上關心文學藝術與創作的人們一起參與，反對讓「文藝創作」一詞在文化大學中文系成為歷史。

文大校方透過文字回應，每個時代都有不同背景與當時的有利或不利因素，這也是62年來文大陸續創建或修正調整各院或各系所，大學教育與時俱進是必須的；學校在面臨全世界少子化、科技數位化所承受的壓力與重責，希望全體師生和校友能體諒，更企盼給予支持的力量。

文大校方重申，併組完全依照程序，歷經師生說明會議、系務會議、院務會議、行政會議，再提報至教育部。

文大校方提到，在社會普遍不看好文組的前景下，文大中文系始終都在，永續必須順應轉變，併組是不得不的沉重考量；但回歸本質與初衷，114學年的中文系將保留並發揚過往「文藝創作組」的創新、創意與創作特色，並匯入中國文學的基礎素養，因應跨領域學習趨勢，將AI運用納入課程規劃，善用科技工具、成就文藝創作之美。