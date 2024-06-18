深圳學區房走下神壇？網紅社區「每坪跌144萬」　業內人士：大趨勢

▲深圳八卦嶺宿舍外觀。（圖／每日經濟新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸政府積極鬆綁政策拯救房市，但房地產行業持續低迷，廣東深圳「學區房暴跌」的新聞近日就引發熱議，位於福田區的網紅二手小區八卦嶺宿舍，從3年前的14萬元（人民幣，下同）/平方公尺，跌至4萬元/平方公尺。業內人士表示，學區房整體回落是大趨勢。

據《赤道財經》報導，廣東深圳作為一線城市，部分「老破小」學區房（（大陸學區房居民的孩子可免費免試就讀學區內的學校）跌幅明顯。曾經的網紅二手小區八卦嶺宿舍，因為有「學區、拆遷」加持，在2021年初成交均價普遍超過14萬元/平方公尺（約每坪200萬元新台幣），但如今最近一次的成交價僅約4萬元/平方公尺（約每坪56萬元新台幣），相當於每坪跌掉144萬元新台幣。

多位業內人士受訪表示，學區房整體回落是大趨勢，其中一些本身居住屬性較差，加上前幾年漲幅過大的學區房大幅下挫，加重了部分業主的出逃情緒；深圳樓價還需要一段時間站穩，「很難說老破小學區房已經到了底部。」

廣州市也出現同樣情況，廣州產權交易所掛牌22套廣州名校東風東路小學學區房，其中錦城花園一套房最低掛牌均價僅約7萬元/平方公尺，而去年10月同面積的二手房成交均價為9萬元/平方公尺。

▲深圳市寶安區。（圖／CFP）

大陸國家統計局17日公布，今年1至5月新建住宅銷售面積和銷售額均較去年同期下降。路透指出，今年5月70個大中城市新房價格指數月跌0.7%，這是近9年最大跌幅，也是連續第11個月月成長率下降。

另外，大陸國家統計局指出，今年首5月新房銷售額人民幣3.57兆元，按年跌27.9%，其中住宅銷售額跌30.5%；在投資上，前5月大陸全國房地產開發投資4.06兆元，年降10.1%。

貝萊德首席中國經濟學家宋宇向《第一財經》指出，儘管目前官方密集推出救房市政策，也起到明顯效果，但力度仍然不夠，需要更強的訊號，以改變民眾的預期。