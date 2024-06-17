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中國救房市未見效　5月末住宅待售面積年增逾24%

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲中國房市仍未回溫。（圖／CFP）

文／中央社台北17日電

中國救房市措施仍未見明顯成效。中國國家統計局今天公布，今年1至5月新建住宅銷售面積及銷售額均較去年同期下降，5月末住宅待售面積年增24.6%。中國國家統計局表示，房地產市場仍在調整過程中。

據中國國家統計局今天公布數據，今年1至5月，全國房地產開發投資約人民幣4兆元（約新台幣17兆元），年降10.1%；其中住宅投資約3兆元，年降10.6%。

今年1至5月，新建商品房銷售面積年降20.3%，其中住宅銷售面積年降23.6%。新建商品房銷售額約3.5兆元，年降27.9%，其中住宅銷售額年降30.5%。

5月末，商品房待售面積約7.4億平方公尺（約2.2億坪），年增15.8%，其中住宅待售面積年增24.6%。

今年1至5月，房地產開發企業到位資金約4.2兆元，年降24.3%。5月房地產開發景氣指數為92.01，由今年1月開始，景氣指數每個月都下降。

房地產銷售價格方面，一線城市方面，5月新建商品住宅銷售價格較4月下降0.7%，二手住宅銷售價格較4月下降1.2%，兩者的降幅均比4月擴大0.1個百分點。

與去年同期比較，一線城市新建商品住宅銷售價格下降3.2%，降幅比4月擴大0.7個百分點；二手住宅銷售價格下降9.3%，降幅比4月擴大0.8個百分點。

二、三線城市方面，5月新建商品住宅銷售價格分別月降0.7%和0.8%，降幅均擴大0.2個百分點。二線城市二手住宅銷售價格月降1.0%，降幅擴大0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格月降0.9%，降幅與4月相同。

與去年同期比較，5月二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別下降3.7%和4.9%，降幅分別擴大0.8及0.7個百分點。二手住宅銷售價格分別下降7.5%和7.3%，降幅均比4月擴大0.7個百分點。

中國國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華今天表示，5月中旬以來，有關部門和地區進一步調整優化房地產政策，房地產市場出現一些積極變化。

她表示，今年1至5月新建商品房的銷售額，房屋新開工面積的按年降幅有所收窄，但政策效應釋放還需要一定時間，目前房地產市場仍然在調整過程中。

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