福建暴雨逾52萬人受災！2人遇山體滑坡亡　有村子失聯超40小時　

▲福建龍岩災情嚴重。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸南方暴雨災情四起，福建龍岩市也遭遇強降雨衝擊，其中蘇家坡村發生山體滑坡，2名失聯村民被找到，均已無生命體徵。另外，園豐村仍處於失聯狀態，王姓女子表示，她與家人已經失聯40多個小時。

▲蘇家坡村山體滑坡造成2人死亡 。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，福建省龍岩市上杭縣古田鎮蘇家坡村附近路段，17日凌晨發生山體滑坡，道路附近有房屋被沖垮。

當地政府部門工作人員介紹，蘇家坡村是受暴雨影響比較嚴重的村落，今日上午找到2名失聯人員，均已無生命體徵，其他村民已安全轉移，相關部門工作人員仍在現場處理善後工作。

▲武平縣災情 。（圖／翻攝自微博）

另外，龍岩市武平縣下午2時起，局部驟降特大暴雨，當地啟動防暴雨I級應急響應，全縣多地受災嚴重。園豐村受困民眾家屬表示，村子多位中老年人，多位親屬目前仍然沒有聯繫上，通往村子的道路阻斷，她與家人已經失聯40多個小時，「一是擔心安全，還有就是擔心他們缺少飲用水、食物等物資。」

據下壩村一位鄔姓官員介紹，17日下午，武平縣與下壩鄉之間的道路被打通；目前，園豐村還處於失聯的狀態，救援人員正在加緊搶通道路，由於道路受滑坡、洪水浸泡的情況比較嚴重，完全搶通道路可能還需要一段時間。

據福建省防汛抗旱指揮部消息，截至17日晚間8時，此輪強降雨已造成全省52.37萬人受災，農作物受災32.4千公頃，直接經濟損失56.54億元。截至目前，全省累計轉移群眾70815人次。