登頂玉山準備返程！高雄男失足墜「400m深」邊坡　尋獲已明顯死亡

▲高雄登山客登玉山失足墜邊坡，尋獲明顯死亡。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

47歲黃姓男子與一行11人的登山隊伍要登玉山，並預計17日登頂後準備下山，但他卻不慎於玉山主峰下方約150公尺處摔落約300-400公尺深邊坡。警消獲報後立即出動，玉管處同時也通報排雲管理站，並出動4人前往救援，但尋獲黃男時，他已明顯死亡，而因現場地勢險峻，搬運不易，直到今(18日)清晨消防搜救人員抵達後才將遺體拉上至路面，並由空勤總隊直昇機將遺體吊掛下山。

南投縣消防局接獲報案，稱一行來自高雄的11人登山隊伍16日由塔塔加登山口入山攀登玉山，預計17日登頂後下山，但其中黃男卻在下山途中，於玉山主峰下方約150公尺處不慎摔落深度約300-400公尺的邊坡，經同伴呼喊無回應，且看不見他人影，故立即報案求助。

▲▼搜救人員尋獲男子遺體，但當地地勢險峻，導致搬運不易。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣消防局獲報後立即啟動山域救援機制，派遣玉山分隊及信義分隊共5名警消人員由塔塔加登山口步行入山，玉管處同時也通報排雲管理站，並出動4名工作人員前往救援，於17日11時37分回報已尋獲黃男，但他已明顯死亡，而因現場位處陡峭邊坡，險峻危險，搬運不易，需等待消防搜救人員抵達才可上拉遺體。

搜救人員17日夜間於排雲山莊紮營，今日凌晨4時許連同排雲管理站4名工作人員共9人，步行出發至事發地，並於上午6時42分將遺體拖拉至合適吊掛地點，請求空勤總隊直昇機執行吊掛勤務，直至上午7時47分完成吊掛任務，7時57分降落信義同富停機坪，將遺體交由警方及家屬，順利完成本次任務。