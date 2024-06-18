　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

登頂玉山準備返程！高雄男失足墜「400m深」邊坡　尋獲已明顯死亡

▲▼ 高雄登山客登玉山失足墜邊坡，尋獲明顯死亡 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲高雄登山客登玉山失足墜邊坡，尋獲明顯死亡。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

47歲黃姓男子與一行11人的登山隊伍要登玉山，並預計17日登頂後準備下山，但他卻不慎於玉山主峰下方約150公尺處摔落約300-400公尺深邊坡。警消獲報後立即出動，玉管處同時也通報排雲管理站，並出動4人前往救援，但尋獲黃男時，他已明顯死亡，而因現場地勢險峻，搬運不易，直到今(18日)清晨消防搜救人員抵達後才將遺體拉上至路面，並由空勤總隊直昇機將遺體吊掛下山。

南投縣消防局接獲報案，稱一行來自高雄的11人登山隊伍16日由塔塔加登山口入山攀登玉山，預計17日登頂後下山，但其中黃男卻在下山途中，於玉山主峰下方約150公尺處不慎摔落深度約300-400公尺的邊坡，經同伴呼喊無回應，且看不見他人影，故立即報案求助。

▲▼ 高雄登山客登玉山失足墜邊坡，尋獲明顯死亡 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼搜救人員尋獲男子遺體，但當地地勢險峻，導致搬運不易。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼ 高雄登山客登玉山失足墜邊坡，尋獲明顯死亡 。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣消防局獲報後立即啟動山域救援機制，派遣玉山分隊及信義分隊共5名警消人員由塔塔加登山口步行入山，玉管處同時也通報排雲管理站，並出動4名工作人員前往救援，於17日11時37分回報已尋獲黃男，但他已明顯死亡，而因現場位處陡峭邊坡，險峻危險，搬運不易，需等待消防搜救人員抵達才可上拉遺體。

搜救人員17日夜間於排雲山莊紮營，今日凌晨4時許連同排雲管理站4名工作人員共9人，步行出發至事發地，並於上午6時42分將遺體拖拉至合適吊掛地點，請求空勤總隊直昇機執行吊掛勤務，直至上午7時47分完成吊掛任務，7時57分降落信義同富停機坪，將遺體交由警方及家屬，順利完成本次任務。

▲▼ 高雄登山客登玉山失足墜邊坡，尋獲明顯死亡 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼ 高雄登山客登玉山失足墜邊坡，尋獲明顯死亡 。（圖／記者高堂堯翻攝）

ET快訊
快訊／國家警報響！　12縣市大雨特報
耳朵癢！她每天挖竟塞住...就醫「罹癌了」
見親妹妹昏倒！　台南男竟扶她回房性侵
快訊／新冠併發症暴增623例　「未滿1歲嬰」重症通報
快訊／松江路女子高處墜落　搶救不治
遭冒名下500筆訂單「住家變八大」　苦主現身！疑兒前女友幹的
外資追捧台積電！　目標價上看1150元
忠孝敦化站男偷拍！　被短裙辣妹一把揪住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

家暴夫睡夢中遭滾水淋頭！妻再補刀刺破肝腸奪命　2審判決出爐

登頂玉山準備返程！高雄男失足墜「400m深」邊坡　尋獲已明顯死亡

23歲男「修電腦」與少女溫存　開心傳訊「能當妳的第一個」慘了

快訊／北市大安區聯結車擦撞機車！騎士遭壓雙腿骨折送醫

AI巡防立功！新北警抓到註銷車牌　意外揪出騎士酒駕

北市松江路女子高處墜落「撞路樹」　送醫搶救不治

苦主現身！遭冒名下500筆訂單「住家變八大」　疑兒子前女友幹的

男登合歡北峰跌倒手脫臼 ！痛難忍攔巡邏車求救　警接駁送醫

非法吸金5.3億逃泰遭押解回台　藍海集團女董座被起訴

北捷「背後男」踼鐵板！貼辣妹瘋狂連拍裙底　被她一把揪住慘了

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

家暴夫睡夢中遭滾水淋頭！妻再補刀刺破肝腸奪命　2審判決出爐

登頂玉山準備返程！高雄男失足墜「400m深」邊坡　尋獲已明顯死亡

23歲男「修電腦」與少女溫存　開心傳訊「能當妳的第一個」慘了

快訊／北市大安區聯結車擦撞機車！騎士遭壓雙腿骨折送醫

AI巡防立功！新北警抓到註銷車牌　意外揪出騎士酒駕

北市松江路女子高處墜落「撞路樹」　送醫搶救不治

苦主現身！遭冒名下500筆訂單「住家變八大」　疑兒子前女友幹的

男登合歡北峰跌倒手脫臼 ！痛難忍攔巡邏車求救　警接駁送醫

非法吸金5.3億逃泰遭押解回台　藍海集團女董座被起訴

北捷「背後男」踼鐵板！貼辣妹瘋狂連拍裙底　被她一把揪住慘了

被老人逼讓座！男突崩潰狂喊「都欺負我」　網嘆：他真的需要座位

中職新人測試會入選名單出爐！3名日籍選手通過

強徵民宅為種樹！濱江污水廠自救會控訴　籲蔣萬安勿「柯規蔣隨」

破千例！日本致命「食人菌」感染再創新高　6種傳染病全國爆發

快訊／國家警報響！12縣市大雨特報　台中山區防暴雨

女股神加碼大買台積電ADR　狂敲逾3萬股

腸病毒再爆重症！未滿1歲嬰「痙攣+眼睛上吊」　併發腦炎住加護

器官移植生命！全台11088人等待器官捐贈　花蓮慈院宣導簽卡

家暴夫睡夢中遭滾水淋頭！妻再補刀刺破肝腸奪命　2審判決出爐

必應股東會通過配發4.5元股利　下半年插旗基隆、拓展中國市場

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

社會熱門新聞

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

24歲女警拍片反詐　網友暈船了

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝恐怖專業手法

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

玉珍齋遭撞現場慘況曝！業者「損失破百萬」拚明天復業

這家人崩潰！遭冒名下單500筆　連葬儀社也上門

新竹女警被爆下海查無實據還清白　再涉1罪名被辦

即／新北當街砍人　白衣男滿身血倒路上

見媳婦熟睡竟狂摸　色公公遭起訴後死亡

即／台南西港區堆高機翻覆　工人遭壓送醫不治

陸軍一兵遭狠砍9刀亡！2車7人到案「僅1人動手」

獨／19歲男撞爛的是BMW 430　將入手新車考慮這4款

31歲韓國女陳屍飯店　「腦髓凹陷」被男友活活打死

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆髒東西　1原因難打碼

孫生「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

挖到遺跡停工！台積電回應了

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

24歲女警拍片反詐　網友暈船了

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝恐怖專業手法

中職選秀震撼彈　張育成宣布選秀

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面