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王世堅怒轟郭智輝「核能自走砲」　要卓榮泰約束

▲▼卓榮泰赴立法院備詢 郭智輝 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

經濟部長郭智輝自上任前的發言便引發不少爭議，連民進黨內部也有不滿聲音傳出。立委王世堅18日質詢時指出，民主社會有不同方向思考可以，但不可以說這是他個人立場，進到內閣就沒有閣員個人立場，閣員所有發表的政策說明談話，都是內閣的立場、政府的立場，「所以能不能約束他，不要再做核能自走砲？」

王世堅說，內閣從國發會主委劉鏡清到經濟部長郭智輝，甚至到差點組閣的民間讀書會成員童子賢，幾乎成為核電自走砲，尤其是郭部長，上任前上任後一再提倡乾淨核能。其實民主社會有不同看法或聲音，這都正確，但是他不能說了乾淨的核後，拍拍屁股說這是他個人立場意見。卓榮泰說，郭部長講的是乾淨的能源。

王世堅說，不同方向思考可以，但不可以說這是他個人立場，進到內閣就沒有閣員個人立場，閣員所有發表的政策說明談話，都是內閣的立場政府的立場。所以能不能約束他，不要再做核能自走砲？

王世堅表示，當台灣面對這麼好的機會，AI大爆發，此時此刻台灣很明顯面對未來幾年用電量要大幅增加，「目前電絕對是夠，但未來是不是夠？」，內閣的策略地圖是什麼？如果面對IA大爆發，若國家有需要把核三廠延役的話，是不是應該經過社會討論，而不再是寡頭政治決定？

卓榮泰說，簡短幾點報告，第一，邀請部會首長到內閣來，希望把產業、企業的管理效率來管理政府，這點還是繼續借用他們的長才。第二，對於核能問題，我們現在很清楚一致認為，必須「核廢可以處理、核安得到保證、社會有共識」，才值得往下談任何事情。

王世堅還說，童子賢提到，要引進芬蘭OL3的核電廠，講得跟神蹟一樣，竟然說把核四剷平，上面放OL3核電廠，「卓院長，這在民間朋友聽到會覺得荒唐無稽沒有知識，核四廠就為處於地震斷層，把核四廠挖掉上面再加一個OL3核電廠都是錯誤的」，希望內閣不要再成為自走砲。卓榮泰說，希望可以站在國家需要，在台灣的條件底下，開放接受新的知識。

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