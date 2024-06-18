　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

民調：35％澳洲人支持「出兵協防台灣」　70％認中國是安全威脅

▲裴洛西訪台讓台海的緊張局勢再次升級。（示意圖／路透）

▲有35%的受訪者支持澳洲在中國對台灣發動軍事攻擊時，出兵保衛台灣。（示意圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中國國務院總理李強15日訪問澳洲，儘管中澳政府釋出善意破冰，但最新民調顯示，仍有7成的澳洲民眾對中國缺乏信任，認為中國是澳洲的安全威脅，甚至有5成的人認為3年內與中國發生軍事衝突的可能性很高；另外有35%的受訪者支持澳洲在中國對台灣發動軍事攻擊時，出兵保衛台灣。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，由雪梨科技大學（University of Technology Sydney）澳中關係研究院研究分析經理考林森（Elena Collinson）擔任共同作者的最新民調顯示，目前有71%的澳洲人表示不信任北京政府，且認為中國是澳洲安全威脅的人同樣高達71％。

此外，有50％的澳洲人認為3年內與中國發生軍事衝突的可能性很高；64%的人主張增加國防開支，有48％的人贊成澳洲政府依照「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的核潛艇採購計畫。另外，澳洲人對中國間諜活動感到擔憂的比例也達59％。

台海也一直是澳中關係民調的重要問題，不過在「如果中國對台灣發動軍事攻擊，澳洲應出兵保衛台灣」這個問題上，贊成的比例正在逐年下降，今年民調顯示，有35%的澳洲人贊成、35%中立、30%不贊成。

考林森指出，澳洲民眾對出兵保衛台灣的支持度降低，主要原因是兩岸衝突的可能性增加，使澳洲人更認真考慮戰爭要付出的成本。考林森表示，儘管目前工黨政府在戰爭問題的著墨上較前政府少，「但其大部分政策實質上都是為了應對在可預見未來發生衝突的可能性。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與李強會晤時表示，中國是澳洲最大的貿易夥伴，而民調顯示，有74%的受訪者認為澳洲經濟過於依賴中國，這一數字與過去2年持平，但低於2021年的80%。

此外，59%的受訪者贊成澳洲政府禁止TikTok（抖音海外版）和WeChat（微信）等中國應用程式；此比例較去年略減，但遠高於前年的47%。不過，這個問題也顯示出年齡差距，55歲以上的受訪者較支持禁令，而18至34歲的年輕受訪者中僅48%支持。

ET快訊
貴婦網嗆朱芯儀兒「霸王級問題小孩」　衛斯理怒告！結局曝
35歲男遭開山刀狂砍！一塊臉皮掉路上　被路人撿起
酒店妹「生兩孩」不同爸！5口合吃1便當　社工衝擊
LIVE／孫安佐亮槍經紀人稱非白痴　19歲BMW男起底！30
快訊／黃仁勳擔憂的事發生？內科突停電　台電：搶修中
快訊／11:46規模4.9地震　14縣市有感！最大震度4級
快訊／11:46發生地震　宜花預估3級
真的超正！24歲女警脫警裝　一票網友暈船
橘色惡魔、翡翠騎士合體拍片！　拿芒果喊：想再去台灣
快訊／堆高機翻覆　30歲工人遭壓死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊日注意！觀光景點餐廳探討「雙重價格制」　外國客用餐比較貴

烏克蘭國防部：北韓「援助俄軍」180萬枚砲彈

點餐爆口角！　麥當勞女店員怒了「直接開槍」畫面曝光

2車路上擦撞！男暴怒朝受害夫妻掃射　「5槍射爆擋風玻璃」

馬拉威副總統送葬車隊來了　車輛閃避突衝撞人群4死12傷

嬰兒大熱天「連著胎盤」被遺棄！男嫌扔下孩子　拔腿逃跑畫面曝光

維珍澳洲航空「引擎噴火」爆巨響！疑捲入鴨子急降落　乘客嚇壞

一家四口遭槍手屠殺　2歲女童緊抱「維尼熊玩偶」奇蹟擋住子彈

南韓軍：北韓軍在前線「埋設地雷」　多次誤踩引爆死亡

民調：35％澳洲人支持「出兵協防台灣」　70％認中國是安全威脅

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

遊日注意！觀光景點餐廳探討「雙重價格制」　外國客用餐比較貴

烏克蘭國防部：北韓「援助俄軍」180萬枚砲彈

點餐爆口角！　麥當勞女店員怒了「直接開槍」畫面曝光

2車路上擦撞！男暴怒朝受害夫妻掃射　「5槍射爆擋風玻璃」

馬拉威副總統送葬車隊來了　車輛閃避突衝撞人群4死12傷

嬰兒大熱天「連著胎盤」被遺棄！男嫌扔下孩子　拔腿逃跑畫面曝光

維珍澳洲航空「引擎噴火」爆巨響！疑捲入鴨子急降落　乘客嚇壞

一家四口遭槍手屠殺　2歲女童緊抱「維尼熊玩偶」奇蹟擋住子彈

南韓軍：北韓軍在前線「埋設地雷」　多次誤踩引爆死亡

民調：35％澳洲人支持「出兵協防台灣」　70％認中國是安全威脅

民眾黨版財劃法不影響中央財政　黃珊珊向綠喊話：別變保送藍幫兇

直播主特斯拉遭潑漆砸窗！驚拍現場影片喊：不要得罪抖音大哥

神仙組合！JESSICA重磅合體告五人　7月來台開唱時間點曝光

基隆「被山包圍的星巴克」1.1億交易　建商買家曝用途

遊日注意！觀光景點餐廳探討「雙重價格制」　外國客用餐比較貴

烏克蘭國防部：北韓「援助俄軍」180萬枚砲彈

涉侵占4萬香油錢、17面金牌　蘆竹福隆巖18年女志工被起訴

點餐爆口角！　麥當勞女店員怒了「直接開槍」畫面曝光

美重磅科技ETF成份股大換血　輝達獲百億美元增持

2023全球最暢銷車是它！狂賣122.3萬輛、成長64%擠下TOYOTA RAV4

國際熱門新聞

地震將可預測？最新研究：衛星發現異常數據

富士山人潮過多　7/1啟用閘門阻登山亂象

聖母像「流血淚」！信徒狂喊神蹟瘋參拜

工地挖到千年遺跡　工人竟玩「死人骨頭」

即／北韓軍「再度侵犯」軍事分界線！

英國「畸形陰莖花」開了　腐屍臭味狂傳

2大麻煩製造者！　普丁睽違24年將訪北韓會見金正恩

美6旬婦躺沙灘上　警察沒看到！開車輾死她

道瓊收紅188點、那指標普創新高　台積電ADR漲2.74％

陸網紅惡搞神社慘了！日本撤銷11家旅行社簽證代辦權

2歲男童愛畫畫　一幅售價飆破22萬

以色列稱在拉法擊殺500名哈瑪斯　醫院曝8平民遭殺慘死

中國女遊韓遭飯店員工闖入性侵　她醒來崩潰

冷氣這樣吹最省電！實測：比調低溫度更涼

更多熱門

相關新聞

台灣民意基金會／賴清德聲望重挫近10個百分點　流失200萬人支持

台灣民意基金會／賴清德聲望重挫近10個百分點　流失200萬人支持

總統賴清德520就職至今，近一個月時間。台灣民意基金會今（18日）公布最新「總統聲望民調」，結果發現，48.2%贊同賴清德處理國家大事的方式，25.6%不贊同，再和上個月相比，贊同的人大幅減少9.8個百分點，不贊同的人略增0.2個百分點。10個百分點代表近200萬人，上任不到一個月，流失近200萬人支持，是一個嚴重的警訊。

迎接颱風季　專家：今年台灣梅雨季提早結束

迎接颱風季　專家：今年台灣梅雨季提早結束

前川普國防官員：台灣命運不取決於烏克蘭戰爭

前川普國防官員：台灣命運不取決於烏克蘭戰爭

台灣門號可綁定大陸手機銀行　

台灣門號可綁定大陸手機銀行　

2024雇主品牌大賞　台灣港務公司獲「最佳留任力獎」

2024雇主品牌大賞　台灣港務公司獲「最佳留任力獎」

關鍵字：

台海澳洲台灣紐澳要聞民調

讀者迴響

熱門新聞

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

挖到遺跡停工！台積電回應了

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝恐怖專業手法

今「雨最大」地區曝　下周恐有颱風生成

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍

他睡前開冷氣定時2小時！網搖頭：你沒買嗎

中職選秀震撼彈　張育成宣布選秀

快訊／變天！　2縣市大雨特報

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面