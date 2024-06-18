民調：35％澳洲人支持「出兵協防台灣」　70％認中國是安全威脅

▲有35%的受訪者支持澳洲在中國對台灣發動軍事攻擊時，出兵保衛台灣。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中國國務院總理李強15日訪問澳洲，儘管中澳政府釋出善意破冰，但最新民調顯示，仍有7成的澳洲民眾對中國缺乏信任，認為中國是澳洲的安全威脅，甚至有5成的人認為3年內與中國發生軍事衝突的可能性很高；另外有35%的受訪者支持澳洲在中國對台灣發動軍事攻擊時，出兵保衛台灣。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，由雪梨科技大學（University of Technology Sydney）澳中關係研究院研究分析經理考林森（Elena Collinson）擔任共同作者的最新民調顯示，目前有71%的澳洲人表示不信任北京政府，且認為中國是澳洲安全威脅的人同樣高達71％。

此外，有50％的澳洲人認為3年內與中國發生軍事衝突的可能性很高；64%的人主張增加國防開支，有48％的人贊成澳洲政府依照「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的核潛艇採購計畫。另外，澳洲人對中國間諜活動感到擔憂的比例也達59％。

台海也一直是澳中關係民調的重要問題，不過在「如果中國對台灣發動軍事攻擊，澳洲應出兵保衛台灣」這個問題上，贊成的比例正在逐年下降，今年民調顯示，有35%的澳洲人贊成、35%中立、30%不贊成。

考林森指出，澳洲民眾對出兵保衛台灣的支持度降低，主要原因是兩岸衝突的可能性增加，使澳洲人更認真考慮戰爭要付出的成本。考林森表示，儘管目前工黨政府在戰爭問題的著墨上較前政府少，「但其大部分政策實質上都是為了應對在可預見未來發生衝突的可能性。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與李強會晤時表示，中國是澳洲最大的貿易夥伴，而民調顯示，有74%的受訪者認為澳洲經濟過於依賴中國，這一數字與過去2年持平，但低於2021年的80%。

此外，59%的受訪者贊成澳洲政府禁止TikTok（抖音海外版）和WeChat（微信）等中國應用程式；此比例較去年略減，但遠高於前年的47%。不過，這個問題也顯示出年齡差距，55歲以上的受訪者較支持禁令，而18至34歲的年輕受訪者中僅48%支持。