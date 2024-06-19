沒查扣到火槍！孫安佐疑另有工作室　檢不排除「發動第二波搜索」

▲孫安佐住處遭搜索，刑大將人帶回詢問。（資料圖／記者孟育民攝）

記者張君豪、劉昌松、戴若涵／台北報導

孫安佐日前與朱姓經紀人攜帶瓦斯火槍到台北市信義區，引發社會關注！北檢指揮台北市刑大偵辦，19日一大早兵分兩路前往資深藝人孫鵬（孫安佐之父）、朱姓經紀人住處搜索，查扣零星火藥。據了解，孫安佐在北市還有一間自己的工作室，檢警不排除發動第二波搜索。

孫安佐16日與朱姓經紀人到信義區，還攜帶瓦斯火槍試圖當場實測，所幸遭經紀人制止。朱男受訪表示，他們正在研發冷兵器和新型火槍，計劃於8月底舉辦一場名為「拯救世界」的慈善活動，屆時將公開展示這些武器，並強調，火槍沒有插上瓦斯罐，即使扣動扳機火也不會點燃。

▲孫鵬、狄鶯為兒子孫安佐傷透腦筋。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

台北地檢署指揮北市刑大偵辦此案件，19日清晨6時許進行勤教，結束後便兵分二路前往孫家、朱姓經紀人住處進行搜索，並在現場查扣零星火藥，將孫安佐、朱姓經紀人帶回詢問，全案朝違反《槍砲彈藥刀械管制條例》偵辦。

據了解，檢方在現場並未搜出該把瓦斯火槍，孫安佐疑似自行在台北市承租一間工作室，但此地點並未在檢警今天發動搜索的目標範圍內，警方將待釐清孫安佐是否有其它居住處所後，有機會發動第二波搜查行動。