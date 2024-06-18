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搶劫惹錯人！　2少年遭便衣女警「連開3槍」爆吼擊退

▲▼搶劫惹錯人！　2少年遭便衣女警「連開3槍」爆吼擊退。（圖／翻攝自X）

▲2少年遭便衣女警「連開3槍」爆吼擊退。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

阿根廷日前發生一起飛車搶案，當時2名少年盯上一名獨自走在路邊的女子，當他們騎著機車準備撲上前行搶時，女子居然直接掏出一把槍朝兩人連開3槍，原來這名女子竟是一名便衣警察。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在12日，當時2名年僅18和19歲的少年盯上一名獨自走在路上的白衣女子，兩人戴著安全帽騎車衝上前準備行搶，沒想到女子一看見兩人騎車衝來，立刻拔腿往後跑。

從曝光的兩段監視器畫面可以看到，坐在後座的少年馬上跳車準備行搶，沒想到這時女子竟掏出一把槍，直接朝他們連開3槍，過程中還一邊大吼，嚇得兩人倉皇逃走。原來這名女子不是普通人，而是一名穿著便衣的警察。

兩名少年逃離現場後，因為受到輕微槍傷所以前往醫院治療，也當場在醫院遭警方逮捕。

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