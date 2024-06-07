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社會 社會焦點 保障人權

台64小貨車超車不當「烏龜翻」躺路中　剩1車道後方回堵

▲▼簡女疑似超車不當，導致小貨車翻覆佔據外線車道。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲女駕駛疑似超車不當，導致小貨車翻覆佔據外線車道。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

台64線東西向快速道路19.1公里，今天（7日）下午，發生一起翻車事故。一部銀色小貨車從板橋往新店方向，沿著外線車道行駛，行經該處準備超車時，疑因操作不當場翻覆路中，女司機立即自行脫困，並未受到嚴重受傷，但由於小貨車翻覆後占據車道，一度造成現場交通堵塞。

據了解，今天下午4時許，小貨車駕駛64歲簡姓女子，從台64線三重入口進入快速道路，行經板橋區19.1公里處時，從外線準備進入內線超車，發現內線有車輛並排，簡女連忙將方向盤往右猛轉，由於小貨車重心較高，導致當場四輪朝天翻覆，經過民眾發現，立即通報警消前來協助。

▲▼簡女疑似超車不當，導致小貨車翻覆佔據外線車道。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲由於小貨車翻覆佔據外線車道，僅有內線車道通行交通受到影響。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消抵達，車內的簡女已自行逃生，經警消檢傷，臉部及手部輕微擦挫傷，簡女表示不需送醫，警方對其酒測，並未發現有酒駕情況，但因車輛翻覆占據外線車道，僅有一線車道通行，現場交通一度造成堵塞，警方通知拖吊車前來處理，約50分鐘後排除，警方繪製現場圖，發生事故原因，仍待進一步釐清。

▲▼簡女疑似超車不當，導致小貨車翻覆佔據外線車道。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲約過50分鐘後，拖吊車將翻覆的小貨車排除。（圖／記者陸運陞翻攝）

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