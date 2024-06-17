台積電挖到遺跡停工「超巧神秘力量」！PTT吃驚：歷史系的復仇

▲台積電嘉義廠疑似挖到遺跡，目前已依法暫時停工。（圖／民眾提供）



網搜小組／劉維榛報導

台積電在嘉義科學園區興建CoWoS先進封裝廠，第1廠疑似挖到遺跡停工中，而近日適逢大學申請入學放榜，其中成大歷史掛0，某教師更怒批「台積電很過分」，不滿企業直接到高中教課程，導致許多家長不鼓勵孩子念人文學系，如今台積電建廠因遺跡被迫喊卡，讓鄉民大驚「可能是無法解釋的神祕力量！」

113年大學申請入學分發放榜，全國歷史系只有台大滿招，台師大與政大在現階段仍有缺額，其他學校部分，成功大學歷史系分發人數掛0，經交叉比對發現，中正大學中文系分發學生人數也僅2人，而114學年度將停招的世新大學中文系有4人、東華大學中文系9人，文化大學中文系中國文學組6人、文藝創作組9人。

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成功大學不諱言直呼，推測自校歷史系掛0與AI浪潮影響有關。甚至有一名公立頂大中文系教師怒指，「台積電很過分」，直接到高中開半導體課程「根本在做企業宣導」，導致許多家長鼓勵孩子放棄人文科系，改選讀醫科或理工科，就盼未來能獲得高薪工作。

該議題吵翻之下，台積電6月在嘉義科學園區興建CoWoS廠疑似挖到遺跡，目前緊急停工，嘉義縣文化觀光局文資委員也到現場勘驗，並召開文資審議會，審議委員原則同意進行搶救挖掘，後續將依文資法相關規定辦理。

台積電建廠喊卡的消息引發PTT炸鍋討論，「成大歷史的該出動惹」、「歷史系終於贏台GG了」、「成大歷史有工作啦」、「附近有古蹟能參觀，房價+10%」、「看吧，文組的專長來了，理組先等等吧」、「賀，歷史系找到工作了」、「這是歷史的一大勝利呀」、「台積vs遺跡」、「台灣文組的反撲」、「歷史系的復仇」、「可能是無法解釋的神祕力量」。