6元比薩、18元咔啦脆雞要搶！肯德基+必勝客「超殺優惠」只有2天

▲肯德基、必勝客祭出超殺618優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今天開搶！為迎戰618購物節，2大速食品牌「肯德基」、「必勝客」特意於APP祭出限時2天的超殺優惠，不僅要搶6元比薩、雞塊，還有咔啦脆雞、小比薩下殺只要18元，趕緊搶券去。

肯德基今（17）日、明（18）日於PK雙饗卡APP祭出超殺隨饗券，不僅有「4塊上校雞塊下殺6元」、「咔啦脆雞下殺18元」，還有4塊上校雞塊+2份點心盒B（1份小份香酥脆薯+1份雙色轉轉QQ球+2杯小杯無糖綠茶只要168元，打出4折折扣，以及12塊炸雞（桶）+2份點心盒（原味蛋撻+雙色轉轉QQ球）+1瓶1.25L百事可樂只要618元，較原價也有57折優惠。

6月18日當天加碼搶3套餐最高可享66折起優惠，包括「1個咔啦雞腿堡+2塊咔啦脆雞+1個原味蛋撻+1杯中杯百事可樂下殺66折」，只要888元；「6塊咔啦脆雞+6個原味蛋撻+6份小份香酥脆薯+1瓶1.25L百事可樂下殺7折」，只要666元；「1塊咔啦脆雞+1塊青花椒香麻脆雞+1個原味蛋撻+1份小份香酥脆薯+小份百事可樂下殺67折」，只要168元。

▲必勝客個人夏威夷比薩下殺6元吃 。（示意圖／業者提供）

而必勝客今（17）日、明（18）日也在PK雙饗卡APP推限定隨饗券，不僅有「6吋鬆厚個人夏威夷比薩下殺6元吃（不可加價升級口味）」、「9吋鬆厚小比薩（限定410元以下口味，可加價升級口味）下殺18元」；還有「1個9吋夏威夷小比薩+4個麻糬QQ球+1瓶330ml可樂下殺57折」只要168元、「3個大比薩（限定630元以下口味）下殺33折」只要618元。

6月18日當天則推3大組合餐下殺41折起，包括「9吋鬆厚小比薩（限定410元以下，可加價升級口味）+1個6吋個人雙拼（海鮮+夏威夷）下殺41折」，只要888元；「2個大比薩（限定630元以下口味)+起司咔滋餅（超級總匯／鐵板牛柳擇1）+4顆麻糬QQ球+1.25L飲料（百事可樂/ 七喜擇1）下殺45折」，只要666元；以及「1個6吋個人鬆厚比（限定120元以下口味）+1個6吋夏威夷個人比薩下殺8折」，只要168元。

▲麥當勞APP推出8大優惠券。（圖／業者提供）

另外，麥當勞即日起於全球版APP也祭出最新8大優惠券，有早餐限定「單點薯餅買1送1」，使用期限至6月19日；「買超值全餐送4塊麥克雞塊」，使用期限為6月21日起至6月23日；加碼領99元超省晚餐券，至6月21日期間每日晚上5時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元。

除此之外，還有「單點中杯指定飲品買1送1（可口可樂／Zero／雪碧／檸檬紅茶）」、「微牽絲起司排雙牛堡套餐現折10元」、「微牽絲起司排脆豬堡套餐現折10元」，以及得來速限定「10塊原味麥克雞塊套餐現折10元」，使用期限至6月23日止；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。