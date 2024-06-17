康友-KY吸詐201億！前董座黃文烈逃泰國被逮　今遭重判25年

▲前康友生技董事長黃文烈涉掏空201.6億元遭判刑25年。（圖／資料照）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導



已下市的台股前股后康友-KY，2020年間爆發掏空201.6億元弊案，涉案董事長黃文烈同年7月落跑出境，台北地檢署2022年起訴後，黃男因無故不到案被台北地院通緝，2023年黃男在泰國被當地司法機關拘留，我方檢警調透過國際合作將黃男押解返台歸案，台北地院審理後今（17）依證券交易法等罪，判黃文烈25年徒刑，併科罰金200萬元。

黃文烈2008年看上「六安華源製藥」廠房，趁著當時台灣推動鮭魚返鄉政策，以生技製藥公司的名義在台上市成為KY股，卻從2014年至2020年間，長期藉由美化、虛構財務報告向銀行詐貸。

康友-KY在2015年3月25日正式掛牌後，為了吸引投資人入股，年年發放高額現金股利，其實這些全部都是康友打腫臉充胖子，股利來源不是發行新股的股款，就是向銀行借貸而來，實際上公司主打的生技藥廠「六安華源」早就是個空殼，機具都已經被拿去質押。

▲黃文烈逃往泰國落網遭解送回台。（圖／記者張君豪翻攝）

黃文烈等人則是在2018年9月間，趁著市場火熱的時候，出脫持股，並提供資金透過友人帳戶，以多層轉帳、匯款方式將款項存入他人之證券交割帳戶，同時持續進行相對交易，製造股價活絡表象，總計在台灣市場詐得201.6億元，涉嫌違反《證券交易法》、《銀行法》等罪責。

但黃文烈在康友遭掏空的消息爆發前，搶先在2020年7月21日潛逃出境，全案經檢察官起訴後，台北地方法院在2022年12月25日對黃發布通緝，直到2023年5月24日，我國司法單位接獲泰警通報，在曼谷逮捕黃文烈，經2國司法機關聯手合作，將黃文烈解送回台。

台北地院審理後，今依證券交易法等罪，判黃文烈25年徒刑，另外併科罰金200萬元。