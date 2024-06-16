嗆白營電視辯論「旁門左道」　柯建銘提5拒絕理由：民進黨會陪你玩？

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院針對國會改革法提出覆議案，立法院將於21日記名投票表決。藍綠下鄉宣講，民眾黨則拋出電視辯論，遭民進黨拒絕參加破局。對此，民進黨團總召柯建銘16日提出5大理由，並稱民眾黨走旁門左道，「民進黨會陪你玩嗎？」在覆議案之前有兩次全院委員會，立委去發言，這就是最正式、最好的舞台。

柯建銘說，民眾黨團總召黃國昌早被看穿，台灣人都看得懂，還需要自欺欺人嗎？看他言論都是說謊，都在騙 ，社會公信力跌到谷底，厭惡感最高，他現在是臨訟狡辯，罪加一等。

柯建銘提到，民進黨拒絕參加辯論有五理由，首先，整個國會改革法是擴權，且程序有問題，黃國昌都沒發言，難道當台灣人眼睛都瞎了嗎？第二，黃國昌曾對法案實質內容講過一句話嗎？他有好好檢視版本嗎？還說是最高機密，黃國昌貢獻的就是他的手，在法理有什麼論述嗎？是盲目支持。

第三，柯建銘表示，民眾黨到底要不要下鄉？一下說要研究，後來卻逃避民意，這是因為小草不見了，民意基礎崩盤，說要電視辯論，但舞台就在立法院裡面，你卻不處理，不下鄉只是怯戰，想轉移焦點。

第四，柯建銘說，建議民眾黨，國會改革法竟然是藍白一起提的，國民黨都下鄉了，黃國昌也應該加入，這才是鑽石陣容；最後，柯建銘提到，他在立法院以來，第一次爭取到覆議案前有兩次全院委員會，也就是有兩天時間，立委去發言，這是最正式、最好的舞台，全國會看，這有點類似憲法法庭審判，看藍白怎麼講，把合憲性講出來看看，「我等待歷史上最荒謬的一刻」，走旁門左道，民進黨會陪你玩嗎？

對於覆議案表決當天國民黨也要動員，柯建銘指出，那就是幫民進黨動員，藍營能講什麼有道理的話？能論述什麼？只會讓民眾更看不下去，會引來更多反撲，因此他樂觀其成。