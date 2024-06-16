被逼讓座！北捷OL首發聲　「上捷運就會呼吸困難、落淚」

▲女子因上班12小時疲累，坐在博愛座休息，因拒絕婦人要求讓位，與另名說教的阿伯爆發肢體衝突。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台北捷運於11日爆發博愛座讓位糾紛，2名長者逼迫一名女乘客讓坐，結果演變成肢體衝突，女乘客最後崩潰失控自撞站內柱子數下，頓時血流滿面，站長也因此急忙將女乘客送醫。目前網路上有流傳疑似為女乘客發聲的文章，女乘客也表示，自己現在踏上捷運就會呼吸困難、落淚，看到博愛座有空位也不敢坐下。

根據記者爆料網報導指出，目前網路上有流傳一份疑唯當事女乘客的發文，這篇文章中，女子自稱就是捷運博愛座讓位糾紛中的林姓女子，林女表示，他在自撞柱子受傷後，在醫院急診處縫了六針，也在醫院休息了一個晚上。後續曾接獲警方的電話，表示長者對自己提出傷害告訴，所以必須去警局作筆錄，並非是網路流傳的「當場和解」。

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林女表示，知道動手不對，但事情還是發生了，不斷被指著鼻頭破口大罵，腦袋早已一片空白，一旁有人替我說話但場面真的好混亂，站務人員到場時剛好停在復興崗站，一旁有人喊說叫我們要吵下車吵，不要影響到大家回家時間，這句話很正確，卻也是壓垮自己的一句話。

在下車後，林女表示對方一直逼迫他道歉「我記得對方大聲的說他是替天行道，我不想發言但所有人都逼我表態，說道個歉就沒事情了，我問說，如果我道歉就不會告我嗎？對方回答那要看他心情，道了歉之後我越來越暈眩，所有人都不站在我這邊讓我很絕望，腦中浮現想死的念頭，跳軌跟撞牆我選擇了撞牆，捷運月台的柱子是像柏油路一樣凹凸不平的石頭，撞了幾下之後就開始大爆血，血是溫的，像瀑布一樣噴出來，我沒想到會這麼嚴重，蹲在地板上突然覺得冷靜一點」。

林女受傷之後，就看著大家為他止血，自己也第一次被送進救護車、被送進急診室。林女也提到，過程中醫師甚至還安慰林女人生難免有這種時候，「我知道很多人會覺得為了一個博愛座至於嗎？理性上我知道是不至於，如果我是一個路人看到新聞也會覺得很荒謬」。

林女也提到，看過捷運的監視器畫面，是阿北先出手攻擊自己，「他先打我的手跟臉我才抓狂的」，但他也提到，如果是對方態度友善詢問讓坐，他自然會讓，可整起事件開始，就是一名自稱80歲的婆婆指著叫林女起來。

當時林女耳機是降噪模式，原本是不想理會的，婆婆就開始用英文大聲的一直講，說一些博愛座是老人的之類的話，並且雙手抓著吊環像盪鞦韆一樣，不斷在眼前晃來晃去甚至逼近，阿伯加入戰局指著自己大罵的時候，婆婆繼續雙手掛著吊在環上晃呀晃，結果事發後這個婆婆消失的乾乾淨淨，因為被其他好心乘客帶去其他位子了。

林女也提到，自己面臨精神壓迫卻無從舉證，理智之所以瞬間喪失，是對方不斷用手指指著他的鼻頭大罵，最後林女也指著對方的臉說「你覺得你可以一直這樣指著別人的臉嗎？」然後就衝起來想讓對方知道被指著臉有多不舒服，結果演變成扭打，自己的手機跟耳機都噴出去「我記得他想掐我，我死命掐住他的手不想被攻擊到，導致他的手被我指甲用傷」。

林女也在文章中表示「我現在內心平復很多了，其實也希望對方阿北可以平安，畢竟是世代不同價值觀造成的誤會，大家幫我打氣我很開心，但請不要詛咒對方喔」。但林女也提到，自己主要通勤方式就是捷運，他15日依照習慣搭乘捷運，結果個人開始呼吸困難忍不住掉眼淚，看到博愛座附近的位子也都不敢坐下。

林女認為，某種意義上，對方的正義行為成功了，接下來面對對方的提告，勢必要和對方再度正面對談，自己是真的好害怕。

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