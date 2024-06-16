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無人機當保全、靠AI節能減碳　建研所：建築淨零減碳新應用

▲▼內政部建研所舉辦產官界淨零建築智能減碳技術交流宣傳活動，盼跨域「充電」共創新產業經濟。（圖／內政部建築研究所提供）

▲內政部建研所舉辦產官界淨零建築智能減碳技術交流宣傳活動，盼跨域「充電」共創新產業經濟。（圖／內政部建築研究所提供）

政治中心／台北報導

為了推動建築淨零減碳，內政部建築研究所攜手產業界結合政策與創新技術，並於日前開始舉辦產官界交流系列活動，例如保全公司以無人機智慧巡檢、智能公司導入AI協助新北市府大樓節能減碳等成果分享。內政部次長董建宏強調，內政部是建築物節能改造的領頭羊，為完成行政院2050淨零政策目標，於去年起也分階段由公有新建物包括社宅、辦公處所先行推動，感謝產業界響應淨零技術的研發推廣，將新技術運用在實務工作上，也歡迎各界20日參與創新技術第二場分享活動。

▲▼內政部建研所舉辦產官界淨零建築智能減碳技術交流宣傳活動，盼跨域「充電」共創新產業經濟。內政部次長董建宏。（圖／建築研究所提供）

▲內政部次長董建宏盼公私協力一起達到2050淨零排放政策目標。（圖／建築研究所提供）

建研所所長王榮進指出，為加速建築淨零轉型發展，政府結合產業界一起推動，由產業界負責研發智慧節能減碳創新技術，政府協助積極宣導推廣應用，帶動國內智慧淨零建築產業的跨域整合，進一步建構台灣節能減碳的永續生活。

因此建研所日前舉辦「淨零建築智慧節能減碳創新技術」宣導推廣活動系列，第一場以分享政府轉型政策，以及產業最新發展趨勢為主軸，進行「智慧建築管理平台的應用與發展」和「AI人工智慧系統與保全業整合應用案例分享」主題講座，同時，也在場外同步展示智慧節能減碳相關創新技術應用和實品，讓各界一起就新技術「充電」，共創相關新產業經濟價值。

▲▼內政部建研所舉辦產官界淨零建築智能減碳技術交流宣傳活動，盼跨域「充電」共創新產業經濟。中興保全推無人機智慧巡檢。（圖／內政部建築研究所提供）

▲▼業界分享建築淨零應用。中興保全推出無人機智慧巡檢（上）、樺康智雲運用AI協助大樓節能減碳。（圖／內政部建築研究所提供）

▲▼內政部建研所舉辦產官界淨零建築智能減碳技術交流宣傳活動，盼跨域「充電」共創新產業經濟。業界運用AI智能為新北市府大樓節能減碳。（圖／內政部建築研究所提供）

董建宏表示，依據行政院2050淨零排放目標及內政部淨零建築路徑規畫，要先從建築節能50%，再以再生能源碳中和至零碳排，並結合推動建築能效評估與綠建築，從去年7月1日起採分年分階段方式，由公有辦公、服務類建築物率先推動，因此要求推動公有新建社會住宅，須達「新建住宅能效標示1級」，在今年就可達成公有新建建築物符合節能規範的目標，比原定2030年目標，整整提前7年執行。

建研所指出「淨零建築智慧節能減碳創新技術」宣導推廣活動第二場，將於20日（四）在內湖科技園區發展協會會議室A舉辦，這場邀請業界代表分別以「建築自動化營運與管理-以台達電為例」、「創儲能在建築之應用」為主軸，介紹建築自動化與建築創儲能的最新應用概況。歡迎意者17日前至內政部建築研究所網站報名

▲▼內政部建研所舉辦產官界淨零建築智能減碳技術交流宣傳活動，盼跨域「充電」共創新產業經濟。建研所說明行政院2050淨零減碳政策目標。（圖／內政部建築研究所提供）

▲內政部建研所說明行政院2050淨零減碳政策目標，盼業界同步開發產業新經濟價值。（圖／內政部建築研究所提供）

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