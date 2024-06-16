限時快買！超商「4款咖啡飲品優惠」來了　特大杯美式只要39元

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出「涼夏特大杯 4款咖啡飲品組合666元」優惠，品項有特大杯美式、香鑽水果茶等。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱一定要喝飲料才過癮！就有超商自即日起至6月21日推出「4款咖啡飲品組合666元」優惠，像是有17杯特大杯美式、15杯香鑽水果茶等，通通可享組合優惠價666元，等於單杯特大杯美式只要39元，比大杯美式（售價45元）還便宜，趕快趁便宜買來喝。

7-11 OPENPOINT行動隨時取推出「涼夏特大杯 4款咖啡飲品組合666元」優惠，即日起至6月21日止，品項有17杯特大杯美式、14杯特大杯拿鐵、任11杯中杯精品美式／精品拿鐵、15杯香鑽水果茶，通通都可享組合優惠價666元，以17杯特大杯美式來算，等於單杯特大美式只要39元。

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「涼夏特大杯 指定咖啡飲品666元」優惠一次看，提醒兌換期限至2024年9月30日為止。



另外，7-11近日也獨領超商通路之先，於全台逾6950門市開賣「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」，以芒果冰沙為基底，加入芒果果肉搭配凍飲、椰果，口感超有層次，且即日起至7-11門市購買還可享嚐鮮價75元；OPENPOINT行動隨時取至6月18日則有「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露2杯特價120元」，活動期間每日限量開賣1000組，每日每會員限購2組，僅供線上支付購買，售完為止，兌換期限至2024年6月30日。

▲7-11近日重磅開賣「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」，在香濃甜美的芒果冰沙裡加了芒果肉、凍飲與椰果，口感大滿足。

OKmart全台門市自即日起至6月23日則推出OKCAFE聯名飲優惠，清爽又充滿果香的「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」直接下殺買1送1，原價單杯65元，搭配買1送1折扣等於單杯只要33元；這杯「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲，清爽果香與濃郁醇厚咖啡完美結合，讓人忍不住一口接一口。

▲OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」即日起至6月23日可享買1送1。（圖／OKmart提供）

