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海洋污染應變迅速有效　臺東縣獲海洋環境管理考核優等

▲臺東縣榮獲海洋環境管理考核優等。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲臺東縣榮獲海洋環境管理考核優等。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

海洋委員會海洋保育署去年針對全國19個臨海縣市，進行「海洋環境管理進行考核」評比，考核項目主要以海洋污染應變及演練、海洋污染稽查管制、海洋垃圾清除處理及環境教育宣導、海洋水質監測及創新作為等，其中，東海岸去年因發生不明油污事件，臺東縣以迅速反應和有效處置，獲海洋委員會海洋保育署「112年度海洋環境管理考核」優等。

臺東縣政府表示，海洋資源是臺東縣重要自然資產之一，2020年響應聯合國2030永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，簽署聯合國SDGs14「永續海洋與保育」，透過減廢、減污、教育宣導、強化油污染緊急應變體系等作法，推動臺東縣海洋保護工作，並結合公家機關及民間團體的力量，共同打造臺東海洋資源永續發展。

臺東縣環境保護局指出，臺東縣包含2處離島，海岸線總長度有243公里，在海洋環境管理是備受考驗的，因此每年除了持續辦理油污染緊急應變演練及教育訓練外，更開始與臺東縣漁船及NGO團體簽訂「海洋污染應變合作備忘錄」，讓愛海的夥伴們一同成為海洋環境管理的一員，在油污染事件發生時，結合公、私的力量第一時間進行支援，一同保護海岸與海洋資源，達到永續海洋的目標。

環保局呼籲，海洋資源的維護不單只是依靠政府機關的力量，更需要是你我從生活中做起，不管是分享保護海洋知識、自備環保用品及物理性防曬取代防曬乳等，都是愛護臺東海洋資源的一份力量。

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