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台灣「神級水果」外國人一吃愛上！農糧署曝隱藏版吃法：還能煮湯

▲▼營養師提醒喝果汁不如吃水果 。（圖／Unsplash）

▲台灣擁有許多農產品，其中蓮霧相當受到外國人歡迎。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

台灣有生產多種水果，其中的「蓮霧」因為口感獨特，深受外國人喜愛。對此，農業部農糧署在臉書上揭露了蓮霧的身世，同時介紹許多吃法，包含作成果醬、蜜餞或是煮湯，特殊的食用方式掀起討論，也令許多饕客躍躍欲試。

台灣的特色美食眾多，除了滷肉飯、珍珠奶茶等料理及飲品以外，水果同樣是特色之一，其中的芭樂、蓮霧等水果，更是讓外國人一吃就愛上、念念不忘。

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對此，農糧署也在臉書上分享蓮霧的身世，其實蓮霧起源於馬來半島，大約17世紀時從印尼引進台灣，相傳蓮霧的閩南語說法，便是從印尼文「Jambu」音譯而來。

▼農糧署分享蓮霧的各種吃法、以及蓮霧的身世。（圖／農糧署）

▲▼農糧署分享蓮霧的各種吃法。（圖／農糧署）

農糧署說，早期台灣所種植的蓮霧，以白蓮霧、果粒較小的紅蓮霧為主，後來經過育種改良，現在以南洋粉紅種、泰國種及黑糖芭較為常見，南部的盛產期集中在11月至5月，北部則是5至7月、中部為7至10月，因此一年四季都有生產。

農糧署還說，蓮霧除了鮮食以外，也能做成果醬、果乾或蜜餞，因為口感清爽，用來煮湯、拌沙拉也別有一番風味。

此外，農糧署還介紹，印度會取用小顆的蓮霧品種來油炒，搭配辣椒粉、薑黃粉及咖哩葉等香料醃漬，印尼更是會把蓮霧拿來搭配沾醬，做成水果沙拉，如果有興趣的話，不妨嘗試看看各種吃法。

不少饕客對此感到震驚，不斷留言讚嘆，「蓮霧湯？！沒吃過耶」、「原來可以煲湯」、「什麼～～～蓮霧有多重食法」、「謝謝分享。」

 
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