反擊台12浬海空域「自衛權」　陸國防部：飛蛾撲火，鬧越兇滅亡越快

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

我國防部長顧立雄日前在立法院備詢時提到，任何未經許可飛航實體進入12浬海空域，「我們沒有第一擊，只有自衛權的行使。」對此，大陸國防部發言人張曉剛反問，台灣是中國的一部分，何談所謂的自衛權？他指出，「台獨分裂勢力阻擋解放軍無異于飛蛾撲火，鬧騰得越凶滅亡得越快。」

▲我國防部長顧立雄在立院答詢立委提問。（圖／記者屠惠剛攝）

張曉剛強調，「賴清德當局故意作秀壯膽，更顯其色厲內荏的虛弱本質。解放軍始終是無堅不摧的強大力量，對任何謀獨挑釁行徑都堅決反擊懲戒。」

至於美國總統拜登在接受《時代》雜誌訪問時提及，兩岸發生軍事衝突時，不排除美軍介入的可能性。對此，張曉剛指出，「台灣是中國的台灣，怎麼解決台灣問題是14億多中國人自己的事，不容任何外來干涉。」

張曉剛表示，台獨與台海和平水火不容，台獨意味著戰爭，「我們敦促美方認清台獨分裂勢力的野心和危害，切實恪守不支持台獨的承諾，停止以任何方式發出嚴重錯誤信號，避免加劇台海緊張局勢。」

張曉剛稱，我們正告民進黨當局以武拒統死路一條，花台灣老百姓血汗錢買再多的武器都是徒勞的，「中國人民解放軍練兵備戰不停歇，打獨促統不停步，挫敗外來干涉不手軟，堅決完成捍衛國家主權和領土完整的使命任務。」

