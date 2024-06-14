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國家口罩隊將攜手慈濟做公益　今發表口罩可回收再生利用　　

▲國家口罩隊華新醫材發表口罩再生利用。（圖／華新醫材提供）

▲國家口罩隊華新醫材發表口罩再生利用。（圖／華新醫材提供）

記者唐詠絮／彰化報導

口罩國家隊華新醫材，今(14日)在觀光工廠舉辦成立第50周年慶祝活動，宣布創立口罩可回收再利用，將與慈濟合作進行回收處理，回收口罩的收益將全數捐贈給公益單位，實現「循環經濟」和「善循環」的目標，讓台灣很快成為全球口罩環保回收再生的典範。

▲國家口罩隊華新醫材發表口罩再生利用。（圖／華新醫材提供）

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彰化口罩國家隊華新醫材創立於1974年，由董事長鄭永柱與2弟弟共同創立，迄今已50年，專營各種醫用耗材如：醫用口罩、醫用手套及外科敷料等產品生產與銷售，目前集團事業版圖擴大至泰國及大陸。18年前創新研發「超立體鑽石型口罩」，獲得世界八大國家發明展金牌及4屆台灣精品獎，成立全球首座口罩觀光工廠，新冠疫情嚴峻，加入口罩國家隊參與抗疫工作，2年前發表「超立體鑽石型口罩」獲得金氏世界紀錄認證。

▲國家口罩隊華新醫材發表口罩再生利用。（圖／華新醫材提供）

鄭永柱表示，在全球2050淨零排放的願景下，華新已採用同一材質的聚丙烯（PP）不織布、（PP）耳帶和（PE）鼻線。今年更響應全球淨零永續，推出多款「可回收環保口罩」，推動「口罩回收再生系統」，將口罩回收轉化再生為塑膠粒子，再利用於製造其他生活和工業用品，如：口罩收納盒、衣架及塑膠棧板等等，以減少對新資源的依賴，大幅減少碳排放量。

▲國家口罩隊華新醫材發表口罩再生利用。（圖／華新醫材提供）

鄭永柱也在會中宣誓，致力於推動綠色生產實現低碳綠色發展，秉持公益初心支持慈善事業，關愛弱勢群體回饋社會，永續發展ESG，將減少能源消耗和排放，獲得產官學各界的認同。

▲國家口罩隊華新醫材發表口罩再生利用。（圖／華新醫材提供）

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