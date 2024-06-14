消防重機與警用哈雷首次聯名防災防詐宣導　民眾笑喊會有選擇障礙！

▲台南市消防局第七大隊中正分隊在台南市警二分局的熱情邀請下，攜手合作於進學國小附設幼兒園展開了一系列精采的防災、防溺、防詐騙的宣導活動。（記者林云翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年警察節前夕，台南市消防局第七大隊中正分隊在台南市警二分局的熱情邀請下，攜手合作於進學國小附設幼兒園展開了一系列精采的防災、防溺、防詐騙的宣導活動，活動中更推出消防重機與警用哈雷的首次聯名，民眾笑喊「會有選擇障礙！」

本次聯名活動相當特別，涵蓋消防知識宣導及打詐、識詐、廉政、交通安全、反毒等警政宣導，旨在通過生動有趣的方式提高家長及孩子們安全意識，活動中由中正消防隊帶來消防兒童車隊，搭配體驗小小消防衣著裝，更有消防器材展示，講解火災的危險及逃生的方法，並進行防溺模擬演練（叫、叫、伸、拋、划）五步驟；警察局的警官們現場教導交通安全常識、防拐騙技巧等，並與孩子們進行互動遊戲，讓大小朋友們在輕鬆愉快的氛圍中學會各項安全知識。

第七大隊大隊長石家源表示，幼兒時期是安全教育的重要階段，透過本次消防員和警察的聯名合作，讓家長及孩童有新的活動體驗，寓教於樂，也提醒民眾在家中應選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能之爐具，於烹煮過程中，如離開廚房應先關閉爐火。

消防局長李明峯表示，消防局積極與各單位合作，用創意、創新的方式來向民眾傳遞消防安全知識，而近期發生多起炊事不慎案件，提醒民眾需注意「人離火熄」的原則來避免火災，如遇油鍋起火，應冷靜關火並蓋上鍋蓋，切勿用水滅火。