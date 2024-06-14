幕後／海峽論壇緊扣「融合發展」　鼓勵台灣人置產投資、辦三證

▲2024第十六屆海峽論壇 。（圖／記者任以芳攝）



記者陶本和／台北報導

第16屆海峽論壇15日在中國大陸廈門登場，國安單位觀察，今年貫穿論壇主題是「融合發展」，不再推惠台措施，而是推出「同城生活圈」、「生活圈融合」概念，鼓勵台灣人置產、投資，以台灣資本解決中國房地產、城市經濟問題；另外，國安單位也注意到，本次受邀訪問的台灣團體，均被鼓勵申請「三證」，也就是居住證、銀行卡、電話門號。

有關本屆海峽論壇，在整體氛圍上，國安單位注意到，原本對方邀請六大工商團體、重要台灣企業、文教類團體，但多婉拒出席，相較於過往動輒上萬人參與，本次估計約5000人上下。

國安單位指出，開幕式依循往例會由政協主席王滬寧來主持，會前則公開會見國民黨訪團；而論調預判圍繞在「統一」、「反獨」；不同於以往的地方在於，主題會緊扣「融合發展」，不再釋出惠台措施。

國安單位觀察，中國大陸會推出一系列「同城生活圈」、「生活圈融合」的方案，鼓勵台灣人前往中國大陸置產、投資，目的在期待透過台灣資本解決房地產、城市經濟等問題。

舉例而言，論壇上估計談及福建「建設兩岸融合發展示範區」的目標，鼓勵台灣人到廈門等地購屋、買房，而北京也要求台企聯召集在中國的台商，掛牌「台資板」，加碼投入「台商海峽兩岸產業投資基金」，注資中國內需經濟發展。

另外，國安單位也注意到，先前提出的福馬「同城生活圈」、金廈同城生活圈，陸方將比照福建當地民眾房貸優惠，推出總額超過約50億人民幣優惠利率貸款，支持金門、馬祖居民在生活圈內購買不動產，包括上海、廣州、深圳等主要城市，已開始規劃推動，並透過台企聯系統進行宣傳。

值得關注的是，近來黃埔百年紀念系列活動，大陸方面也邀請許多台灣退役軍官到大陸參訪，而落地第一個行程被帶去辦理居住證、銀行卡、電話門號等；本次海峽論壇的相關訪團亦同，均被鼓勵申請「居住證」、「銀行卡」、「電話卡」（門號）等所謂的三證。