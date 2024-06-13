小吃店護欄絆摔成腦震盪　女求償50萬吞敗「稍加注意便可防範」

▲國內騎樓、行人通道及出入口處，常見民眾加裝低矮的U型護欄，限制車輛進出或停放。（圖／翻攝Google街景地圖）

記者黃哲民／台北報導

曾姓女子2021年走路經過新北市1家小吃店，被小吃店老闆安裝在店前路邊的U型護欄絆倒、摔傷下巴還造成腦震盪，曾女主張傷後餘悸猶存、常做惡夢，告小吃店老闆求償醫藥費與精神慰撫共50萬元，台北地院審結，認定無法證明小吃店老闆有過失，且這種護欄並非少見，行人稍加注意便可防範，判曾女敗訴確定。

曾女提告指稱，本案小吃店老闆在店門前設置U型護欄，卻沒注意將護欄兩端確實插入地面固定孔，有1根護欄因其中1端外露而整根偏斜於路面，害她2021年12月23日上午9點多走路經過時，被護欄絆倒摔傷下巴、臉頰與手腳，就醫還診斷出腦震盪。

曾女主張此事造成她肢體多處疼痛的後遺症，更餘悸猶存、常做惡夢，要求小吃店老闆賠償醫藥費2070元，外加精神慰撫共50萬元。

小吃店老闆喊冤曾女所稱事發時間，店內還沒開始營業，現場周遭監視器也沒錄到事發經過，曾女究竟有無遭護欄絆倒、不無疑問，加上另被曾女提告涉嫌過失傷害，已獲檢方不起訴確定。

北院一審審理認為，本案小吃店老闆架設的U型護欄，位於禁止臨時停車路段的道路邊緣，雖然高度僅約一般成人腳踝上方幾公分、未達小腿或膝蓋處，但這類限制車輛進出或停放的護欄，在國內騎樓、行人通道及出入口處並非少見。

一審指出，一般用路人只要稍加注意，便可防範被這類護欄絆倒，何況曾女所提出事發時的照片，清楚可見小吃店鐵捲門仍拉下，而本案護欄沒上鎖，任何人都可拿起，曾女也證稱可能貨車司機送完貨，沒將拔起的護欄重新插回固定孔。

一審據此認定無法證明小吃店老闆對曾女受傷有何過失責任，判曾女敗訴。曾女上訴繼續爭取，仍被北院二審駁回，曾女須自付二審訴訟費3975元，全案確定。