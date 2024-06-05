停機械格位貿然升降損鄰車　扯隔熱紙太黑被吐槽：車窗開著

▲林姓男子貿然啟動機械停車格升降機，造成鄰車受損，挨告推稱鄰車隔熱紙太黑、看不到車內有人。（示意圖，非本案車輛／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／台北報導

鄧姓男子去年（2023年）把車停在大樓地下停車場機械格位，開門還沒下車，遭林姓男子逕行啟動隔壁車位升降機，不僅壓壞左車門，更飽受驚嚇，一審判林男應賠償6萬餘元，上訴後，二審改判賠5萬餘元，且因鄧男提告沒一併要求利息，二審以「訴外裁判」為由，廢棄一審關於准許計息的判決，全案確定。

鄧男提告指稱，去年2月13日上午8點多，他開車到新北市1棟辦公大樓地下停車場，駛入機械停車格沒多久，林男開車停進隔壁格位，直接啟動升降機，他正好開門還來不及下車，左車門就被升降機夾住向上推，車門遭擠壓變形，左側車身也嚴重損壞。

鄧男怒批林男啟動升降機前，沒依停車場規定查看確認周邊格位的車內是否有人，害他坐在駕駛座眼睜睜看著事情發生、嚇得半死，不但要修車，還因「急性壓力反應」而就醫，要求林男賠償修理費9萬餘元、精神慰撫3萬元，合計12萬餘元。

林男在一審辯論終結時放棄出庭，他先前抗辯鄧男的車窗隔熱紙貼太黑、從外面很難看出車內有沒有人，且鄧男把車熄火關燈卻逗留車內，沒依停車場規定盡快下車、也有過失責任，此外，受損轎車是車齡15年的老車，求償金額應扣除零件折舊。

一審指事發時，鄧男座車左前車窗是打開的，很容易就能看到駕駛座有沒有人，跟車窗隔熱紙黑不黑沒關係，而停車場監視畫面顯示，從鄧男將車開進格位停妥到發生本件意外，僅間隔約30秒，仍屬一般人準備下車的合理時間。

但林男駛入停車格不到4秒就啟動升降機，等於沒仔細觀察相鄰車人安全，且現場告示牌寫明「操作前先確定停車場內有無其他人員在裡面使用，如有人請勿操作以免發生危險」等語，一審認定林男過失責任明顯，扣除零件折舊，判林男須賠償修理費6萬餘元。

至於鄧男主張受驚嚇而到精神科就診，一審認為僅屬當天事故發生後的反應，無法證明鄧男心理健康遭受傷害，沒准許鄧男求償的精神慰撫。

林男上訴二審仍以相同理由主張免賠，法官沒採納，重新計算修理費後，酌減7000餘元、改判林男應賠償5萬餘元，但二審發現鄧男提告沒一併聲明應計算法定遲延利息，一審卻判決林男至清償日止，須按年息5%計息，屬於違法「訴外裁判」，因此廢棄這部分計息判決，全案確定。