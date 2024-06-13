一早被錢砸醒！00878配息「超猛10萬入帳了」　全場狂數張數

▲原PO一早被10萬多元砸醒。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「國民ETF」國泰永續高股息（00878）配息入帳了！一名網友爽喊，今（13日）有一筆10萬多元進來，就是00878的配息，原PO期許下次能看到金額兩倍成長。文章曝光後，全場驚問「很多張喔！可以領到10萬」，有網友熱心幫計算「沒算錯至少要213張，以現在價格大概要490萬！」

一名網友在臉書《00878 國泰永續高股息ETF討論區》表示，今一早被錢砸醒，網路銀行跳出一筆10萬9008元，備註則寫著「國泰永續基金配」，讓原PO笑到合不攏嘴直呼「入帳了，希望下次可以是2倍！」

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▲配息10萬多元入帳。（圖／翻攝00878 國泰永續高股息ETF討論區）



底下網友紛紛好奇驚問，「這個這樣換算下來有幾張啊」、「領完會繼續回買嗎」、「很多張喔！可以領到10萬」。而原PO則故意回應「3張」且逢低繼續買進；引來網友認真幫算，「沒算錯至少要213張，以現在價格大概要490萬」。

其他網友也回應，「我的也入帳了！因為我堅持一定要大盤下跌幾千點時才買進，所以持股數只有9張」、「今天嗎？謝謝我可以繳車貸了」、「今天領到錢又加碼一張，往目標邁進」。

00878擁有近127萬股東，今年第一季每單位配息0.4元，第二季則加碼至0.51元，年化配息率逾9%，雙雙創基金新高，合計發出61.8億元的股息。